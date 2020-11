Sorpresa tra i tavoli del ristorante La Piola di Alba: c’è Adam Clayton, bassista degli U2

Sempre più star scelgono Alba e le Langhe per trascorrere qualche giorno di vacanza tra serenità e buon cibo.



Dopo calciatori, personaggi del cinema e dello spettacolo, nei giorni scorsi è stato il turno di Adam Clayton. Il bassista degli U2 ha scelto di pranzare al ristorante La Piola, dove è stato immortalato in uno scatto insieme al cameriere.



Il post su Facebook è diventato virale e ha suscitato tantissimi commenti tra i fan che non hanno stentato a riconoscere il loro beniamino nonostante l’inedita barba bianca.

Il musicista irlandese avrebbe apprezzato particolarmente le specialità di stagione offerte dal menù del locale, prima di regalarsi un giro per via Maestra.

Come canterebbero gli U2: Beautiful day!