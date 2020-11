Volley maschile A2 - Cuneo attende Reggio Emilia, Lorenzo Codarin: "Siamo tranquilli e concentrati, lavoriamo per portare il nostro gioco al massimo livello"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico: domenica alle 18 al Pala UBI Banca arriva la Conad Reggio Emilia per la quarta giornata del girone d'andata.

Sarà la terza partita per la squadra di Pistolesi, sconfitta al tie-break nell'esordio in casa di Bergamo ma capace di riscattarsi alla grande contro Siena prima dello stop forzato che ha impedito la disputa della sfida con Castellana Grotte.

La squadra ha ripreso gli allenamenti regolari nella giornata di lunedì in vista della seconda casalinga di campionato.

Cuneo suscita grande curiosità e le prime impressioni sono confortanti. Tra i più positivi in questo avvio di stagione il centrale Lorenzo Codarin, pronto per l'incontro di domenica con Reggio Emilia.

Lorenzo Codarin: "Ci stiamo allenando bene nonostante tutto, siamo tranquilli e concentrati sulla partita di domenica. E' complicato, in questo momento, studiare l'avversario dal momento che non si può sapere con certezza quale sestetto scenderà in campo. Ma prepariamo la partita come abbiamo sempre fatto, pensando a noi stessi e a portare il nostro gioco al massimo livello, a prescindere dagli interpreti. Le due partite che abbiamo disputato sono state diverse tra loro. Bergamo ha messo in campo tanta voglia di vincere, sia perchè era la loro prima in casa sia per riscattare la sconfitta in amichevole contro di noi. Hanno spinto molto in battuta e in attacco e li ritengo una delle squadre più forti del campionato. Ma noi abbiamo dimostrato, anche in quella partita, di esserci e nonostante la sconfitta abbiamo avuto qualche motivo per essere soddisfatti. Contro Siena siamo stati bravi noi a metterli sotto in ogni fondamentale e chiuderla in tre set. I 4 punti conquistati contro due formazioni così forti sono un buon bottino. Tutti stiamo dando il nostro contributo, quando tutti fanno punto va riconosciuto il giusto merito al palleggiatore."