La Granda in lockdown: Coldiretti promuove la spesa a km zero nei punti vendita e mercati "Campagna Amica"

Il lockdown iniziato oggi nelle Regioni classificate come “aree rosse” impone alle famiglie una spesa alimentare di prossimità anche a Cuneo e nella Granda, dove l’approvvigionamento è assicurato dal lavoro degli imprenditori agricoli e dalla rete capillare di mercati contadini e punti vendita aziendali di Campagna Amica, aperti nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

A Cuneo, Campagna Amica ha raddoppiato la sua presenza in città affiancando al tradizionale mercato all’aperto del sabato in piazza della Costituzione un nuovo spazio di vendita diretta in centro, il mercato coperto Campagna Amica in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis, aperto ogni martedì e ogni sabato dalle ore 8.00 alle 14.00 per un pieno di ortofrutta, carni, formaggi, pane, miele, vino e decine di trasformati.

In più, in tutto il territorio provinciale le aziende agricole della rete Campagna Amica non fanno mancare alle famiglie cibo fresco, genuino, a Km zero, partecipando ai mercati cittadini ad Alba ogni mercoledì, a Fossano ogni mercoledì e sabato, a Savigliano ogni martedì e venerdì, a Ceva ogni mercoledì.

“L’invito che rivolgiamo ai consumatori, sulla scia della campagna #MangiaItaliano che abbiamo lanciato nel marzo scorso, è di privilegiare sempre l’acquisto di prodotti Made in Cuneo e Made in Italy per valorizzare le risorse del territorio e sostenere l’economia messa in crisi dalla chiusura anticipata della ristorazione che ha effetti negativi a cascata sull’intero sistema agroalimentare” dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

“Oggi più che mai è cruciale la vendita diretta di prodotti genuini e di alta qualità, con la garanzia di sicurezza del marchio Campagna Amica: non solo materie prime della quotidianità ma anche specialità del passato, frutto di un’importante azione di recupero degli agricoltori, che non trovano spazi nei normali canali di vendita dove prevalgono rigidi criteri dettati dalla necessità di standardizzazione e di grandi quantità offerte” rimarca il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu.

Durante il lockdown della scorsa primavera molte aziende agricole hanno individuato nuove soluzioni per superare le difficoltà logistiche e organizzative dei canali consueti orientandosi verso la vendita diretta e una filiera agroalimentare sempre più corta e sostenibile.