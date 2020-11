Corsa in montagna: Atletica Saluzzo sul tetto d'Italia nella classifica assoluta femminile e nelle lunghe distanze

Ufficializzate le classifiche dei campionati di società di corsa in montagna, dopo la terza e ultima prova dedicata alle staffette.

L’Atletica Saluzzo si conferma sul gradino più alto del podio nella classifica femminile, bissando il titolo dello scorso anno. Le donne dell’Atl. Saluzzo conquistano poi ancora il primo gradino del podio nella classifica assoluta di società delle lunghe distanze. Quinto posto per la Pod. Valle Varaita, ottavo per Atl. Susa Adriano Aschieris e nono per ASD Dragonero.

Al maschile invece ottimo secondo posto della Pod. Valle Varaita che aveva festeggiato ad agosto il successo nella classifica giovanile maschile. Quarta piazza per l’Atl. Pinerolo, a due soli punti dal terzo gradino podio occupato dall’Atl. Alta Valtellina. In classifica ancora Piemonte grazie al nono posto dell’Atl. Susa Adriano Aschieris, al 10mo della G.S. Pomaretto 80, all’11mo dell’Atl. Roata Chiusani, al 13mo del Vittorio Alfieri Asti.

I successi in campo assoluto si affiancano a quelli ottenuti nelle classifiche di categoria.

Nella categoria juniores femminile Atl. Susa Adriano Aschieris sale sul secondo gradino del podio, davanti ad Atl. Saluzzo terza. Sesta la Pod. Valle Varaita nella classifica juniores maschile, quinta nella classifica Seniores e Promesse Maschile. Atl. Saluzzo ancora sul podio poi nella classifica seniores promesse femminile dove è seconda alle spalle dell’Atl. Alta Valtellina.

Questi risultati si affiancano a quelli ottenuti in estate con i giovani. Da sottolineare anche il doppio successo dell’ASD Rigaudo I Love Sport nelle categorie cadetti e allievi.