Bra, lockdown da Coronavirus atto secondo: torna il silenzio nelle strade (FOTOGALLERY)

Si ricomincia. Primo giorno del secondo lockdown a Bra con strade deserte, cinema e tanti negozi chiusi, caffè in modalità take away, zona rossa ovunque. Questo novembre si sta profilando come una copia carbone dello scorso marzo.

Un film già visto con protagonista il solito Coronavirus. Un tunnel del quale, ahinoi, ancora non si vede la fine. Praticamente un "disaster movie" che durerà fino al 3 dicembre prossimo, salvo deroghe che in ogni caso non potranno arrivare prima di due settimane.

Soffre la solitudine persino il famoso ‘cane di sabbia’ che ormai ha preso dimora in via Cavour. Eppure, qui non siamo davanti a una telecamera o seduti sul divano di casa a guardare una fiction. Questo è uno degli effetti reali del Coronavirus.