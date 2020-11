Granda in Zona Rossa: ecco i negozi che rimangono aperti

La zona Rossa fa abbassare le saracinesche ai negozi ritenuti "non essenziali" a Cuneo e in Piemonte. Ma sulla base delle circolari diffuse dal Ministero e rilanciate dalle associazioni di categoria non si tratta di una vera e propria serrata. Sono infatti ancora un buon numero le attività cui viene permesso di continuare la propria vendita quotidiana, seppur nel rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza e garanzia per la clientela e gli addetti.

In particolare, ecco l'elenco delle attività che rimangono aperte anche nei prossimi 14 giorni, in attesa della rivalutazione dei parametri dei nostri territori. Il discorso vale per i negozi tradizionali (quelli "di vicinato") e per quelli che rientrano in questa categoria, ma si trovano all'interno di centri commerciali, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, sono chiusi al pubblico, ma resta possibile l'asporto (il take away) e la consegna a domicilio.

- ipermercati, supermercati, discount

- negozi di vendita di prodotti surgelati

- negozi di computer e attrezzature di elettronica / elettrodomestici

- tabaccherie (compresa la vendita di sigarette elettroniche)

- pompe di benzina e carburanti

- ferramenta, vernici, materiale da costruzione

- articoli igienico-sanitari

- prodotti per agricoltura e giardinaggio, ma anche fiori, piante, bulbi e fertilizzanti

- illuminazione e sistemi di sicurezza

- librerie

- giornali, riviste e periodici

- cartolerie e forniture per ufficio

- confezioni e calzature per bambini

- biancheria personale

- articoli sportivi, biciclette, articoli per il tempo libero

- auto, moto e ricambi

- giochi e giocattoli

- farmacie e parafarmacie, articoli medici e ortopedici

- cosmetici e profumeria

- animali domestici

- ottica e fotografia

- saponi, detersivi e prodotti per la pulizia

- ambulanti alimentari

- distributori automatici

- lavanderia, tintoria

- pompe funebri

- parrucchieri e barbieri

In questa occasione, Confesercenti rilancia LaSpesaServita, il portale delle attività commerciali che svolgono la consegna a domicilio e l'asporto.

"Durante il primo lockdown ma anche successivamente - dice il presidente Giancarlo Banchieri - si è rivelato uno strumento estremamente utile per sostenere l'attività delle imprese ed è un'opportunità per la clientela. Il portale vanta oggi oltre 1.400 aziende presenti e in questi giorni si stanno intensificando le richieste di altre aziende che vogliono entrare a farne parte. Dalla sua nascita ha registrato oltre 170.000 contatti". Sul portale icone diverse contraddistinguono le attività che svolgono solo la consegna a domicilio, o solo l'asporto, o entrambi; la ricerca può essere fatta per Comune, per distanza dalla propria abitazione, per tipologia di attività.