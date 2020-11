La Polizia di Stato celebra i 140 anni della legge 121/81 presentando il calendario 2021

Le immagini racconteranno il cambiamento dell’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza — forza di Polizia moderna, democratica e a ordinamento civile — descrivendo l’evoluzione della simbologia, dell’operatività e del concetto di prossimità. Il ricavato della vendita sarà destinato al Comitato italiano per l’Unicef Onlus che finanzierà il progetto connesso all’Emergenza Coronavirus! e devolverà una quota del ricavato al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, quest’ultimo in favore del Piano “Marco Valerio” che interviene mediante l’erogazione di contributi annuali a favore dei figli dei dipendenti in servizio, affetti da gravi patologie fino al 18esimo anno di età.