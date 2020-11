Mondovì, inaugurato il master "Manufacturing 4.0" del Politecnico di Torino

È stato inaugurato ufficialmente oggi, venerdì 6 novembre, il master di secondo livello per gli ingegneri neolaureati “Manufacturing 4.0”, nato dalla fruttuosa collaborazione tra il Politecnico di Torino, sede di Mondovì, Confindustria Cuneo, numerose aziende associate e la Regione Piemonte.

Un’inaugurazione resa diversa dall’emergenza sanitaria in corso che, però, ha certamente reso l’idea di quanto sia importante fare rete e investire sull’innovazione.

L’incontro di presentazione del master, che prenderà il via oggi pomeriggio con la prima lezione, tenuta dal prof. Deregibus, è avvenuto in una virtual classroom, alla presenza del prof. Luca Iuliano (coordinatore del master), Guido Saracco (Magnifico Rettore del Politecnico di Torino), Marco Costamagna (presidente sezione meccanica Confindustria Cuneo), Pietro Viotti (Regione Piemonte), Paolo Fino (responsabile della sede di Mondovì del Politecnico), Paolo Neirotti (direttore scuola master del Politecnico), Ines Gaveglio (responsabile formazione Confindustria Cuneo), delle aziende partner e degli allievi selezionati.

Manufacturing 4.0 è un master nato per formare una nuova generazione di specialisti di livello, in grado di applicare le più avanzate tecnologie nel campo dei sistemi di progettazione e produzione industriale.

Il percorso prevede lezioni frontali in presenza (o in aula virtuale) presso la sede monregalese del Politecnico di Torino e lavoro in azienda: i ragazzi saranno infatti assunti con un contratto di alto apprendistato presso un'impresa per applicare sul campo le materie di studio.

“Crediamo molto in questo progetto” – ha commentato Costamagna – “La nuova sfida di oggi è trovare figure altamente specializzate che riescano a lavorare in sinergia con le aziende del nostro territorio per costruire un rilancio delle imprese.”

Ed è proprio dalle imprese del territorio che si riparte per costruire il futuro, come ha spiegato il prof. Fino: “Questo è un passo importante perché era una delle attività che avevamo promesso al territorio, dopo la riapertura del primo anno di ingegneria a Mondovì, inauguriamo un master professionalizzante che dimostra il grande feeling con l’unione industriale del cuneese con la quale stiamo costruendo quasi la totalità delle nostre attività che garantiranno figure di alto livello professionale alle aziende e formazione a 360° agli studenti”.