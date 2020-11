Petizione per un parcheggio ai lavoratori del S. Croce, raccolte 700 firme dai dipendenti

E' stata promossa dai rappresentanti sindacali dell'Ao Santa Croce e dalle segreterie provinciali di Fp e Filcams Cgil una petizione che intende porre l'attenzione dell'amministrazione del capoluogo e dell'azienda ospedaliera cuneese sul parcheggio per i dipendenti a vario titolo del nosocomio.

L'iniziativa sindacale è stata lanciata con un banchetto lo scorso 9 ottobre per "per dar voce alle lavoratrici ed ai lavoratori ed ai numerosi disagi che quotidianamente vivono per raggiungere il luogo di lavoro."

Secondo quanto riporta la Cgil di Cuneo sono state raccolte, anche nei giorni successivi, quasi 700 firme, che inoltrate al comune di Cuneo e alla direzione dell'azienda ospedaliera.



"Il peggioramento della situazione emergenziale - scrivono in una nota i rappresentanti sindacali e le segreterie di Filcams e Fp Cgil - impone un rapido e positivo riscontro all'istanza presentata ed in attesa di risposte strutturali, richiediamo la gratuità del parcheggio per le lavoratrici ed i lavoratori, dipendenti diretti e degli appalti, che prestano la loro attività presso il Santa Croce."