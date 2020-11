Savigliano: da lunedì chiusi i cimiteri cittadini, consentiti i funerali

Anche il Comune di Savigliano da oggi applica le misure previste dal nuovo Dpcm e che saranno valide fino al prossimo 3 dicembre. “L’Amministrazione rispetterà in modo rigoroso quanto stabilito dalle autorità nazionali e regionali” ha annunciato dopo la riunione dell’Unità di Crisi, il sindaco Giulio Ambroggio.

Ecco cosa resterà aperto da oggi e cosa invece chiuderà per almeno i prossimi 14 giorni.

Chiusi i cimiteri, sì ai funerali. Chiusa la Bocciofila e Vita Nova

Tra le novità più importanti la chiusura dei cimiteri cittadini a partire da lunedì 9 novembre. Anche i circoli Vita Nova e la Bocciofila che hanno deciso autonomamente di chiudere. “Decisioni prese per evitare gli assembramenti e afflussi eccessivi di persone”. Sarà ancora possibile celebrare i funerali invece e restano regolari le messe.

Aperte le Casette dell'acqua e la discarica

Aperte anche le Casette dell’Acqua, mentre martedì 10 novembre si svolgerà la regolare distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata in Comune. Aperta anche la discarica che durante il primo lockdown era invece stata chiusa.

Attività fisica individuale consentita all'aperto

Aperti anche i giochi bimbi e le passeggiati sui torrenti Tortone e Pacifico, con la raccomandazione anche qui di evitare gli assembramenti. Rispetto a marzo infatti sarà consentita l’attività fisica individuale all’aperto e le passeggiate in città “in prossimità” della propria abitazione. Chi vorrà dunque portare a passeggio il proprio cane potrà farlo restando indicativamente vicino a casa.

Aperti i mercati alimentari

Il mercato alimentare di piazza Santarosa resterà aperto mentre è sospeso quello di beni non alimentari in piazza del Popolo.

Per gli spostamenti muniti di autocertificazione

Vietati gli spostamenti tra le città nemmeno per visitare i propri congiunti (se non per comprovate necessità), all’interno del Comune saranno consentiti con l’autocertificazione. Sarà possibile recarsi presso i propri orti in periferia, mentre non ci si potrà recare nelle seconde case.

Asporto e consegne a domicilio per bar, ristoranti e pasticcerie

Restano aperti tutti i negozi di alimentari che potranno fare asporto come bar, ristoranti e pasticcerie fino alle 22 con la clausola dell’asporto dell’alcool fino alle 21. Le consegne a domicilio potranno essere fatte senza limitazioni di orario.

Quali negozi restano aperti

Oltre agli alimentari resteranno aperte farmacie, parafarmacie, tabaccherie, erboristerie, ferramenta, negozi di elettronica, ma anche negozi di intimo, calzature e abbigliamento per bambini, articoli sportivi, librerie e cartolibrerie. Chiusi i centri commerciali al sanato e alla domenica.

Navetta ancora attiva, chiusa la biblioteca e i musei cittadini

Rimarrà attivo anche il servizio navetta per spostarsi all’interno della città, mentre continua a essere chiusa la biblioteca cittadina che tuttavia continuerà a mantenere attivo il servizi di prenotazione telefonica e “asporto” libri. Chiuso il Museo cittadino e le mostre.

“Ovviamente - ha precisato il sindaco - Tutte queste misure potranno poi essere soggette a modifiche, ad esempio se vediamo che i parchi cittadini creano ancora troppo afflusso di gente, li chiuderemo”.

La multa per chi non rispetterò la normativa sarà di 400 euro.

Salgono a 306 i casi positivi a Savigliano

Ieri sera l'ultimo aggiornamento da parte del sindaco sui casi a Savigliano che sono saliti a 306 positivi. Sette i decessi della seconda ondata, mentre sono 9 i casi positivi ospedalizzati di cui due in terapia intensiva. Oltre 700 le persone in quarantena.