Le piscine fuori terra sono tornate di moda: ecco perché

Le piscine fuori terra sono tornate in auge: a dimostrarlo è l’impennata di acquisti in tal senso, al punto che da più parti, nel settore della grande distribuzione organizzata, è stato messo in evidenza un approvvigionamento carente. Negli anni Ottanta la piscina era un oggetto ambito e desiderato, un vero e proprio status symbol che da un certo punto di vista era sinonimo di boom economico. Ebbene, oggi sembra che si sia tornati a quel periodo, complice la pandemia da coronavirus che con tutta probabilità ha indotto molte persone a riflettere sui propri consumi e sul modo in cui la casa viene vissuta.

Come allestire una piscina fuori terra

Nel corso degli ultimi mesi anche le ricerche su Google dedicate alle piscine fuori terra sono aumentate in modo significativo. In Rete è tutto uno scambiarsi opinioni e pareri a proposito della migliore piscina da scegliere, ma anche del montaggio e della manutenzione. Al di là della vasca, poi, gli acquisti riguardano una serie di prodotti e di accessori che si rendono indispensabili per una manutenzione adeguata: gli antialghe, i retini, le spazzole, la sabbia, i filtri, i depuratori, le scalette, senza dimenticare skimmer, flocculante, dicloro, tricloro e chi più ne ha più ne metta.

Le proposte di DPS

Nel momento in cui si decide di effettuare un acquisto di questo tipo, poi, non si può fare a meno di ricorrere a uno scivolo per piscina fuori terra come quelli che si trovano in vendita da DPS. Nel caso delle piscine fuori terra, nella maggior parte dei casi vengono adoperate le scalette a ponte: una scala si trova all’esterno della vasca e l’altra si trova all’interno, con un gradino che le collega e funge, appunto, da ponte in corrispondenza del bordo della piscina. Lo scivolo è sinonimo di comodità, ma è anche una garanzia di sicurezza dal momento che permette di non doversi arrampicare, tra non poche difficoltà, sul perimetro della struttura: il che sarebbe a dir poco pericoloso per un bambino o per una persona anziana. Le scalette a ponte possono essere formate da gradini o da pioli: le prime assicurano una maggiore praticità perché mettono a disposizione una più ampia superficie di appoggio sia in ingresso che in uscita.

La differenza tra una piscina fuori terra e una interrata

I costi di una piscina interrata possono essere piuttosto alti, e di certo non vanno comparati alle spese richieste da una piscina fuori terra. D’altro canto, non è sempre detto che ricorrere a una piscina fuori terra presupponga un costo più basso rispetto alla spesa da affrontare per andare in vacanza. Le case produttrici, infatti, articolano la propria offerta in modo che la vasca in sé e per sé abbia un prezzo relativamente basso, mentre si spende molto di più per gli accessori.

I costi da affrontare

Se si ipotizza di voler installare una piscina alta 1 metro e 30 e con un diametro di 5 metri, il costo sarà più o meno intorno ai 300 euro. Il problema è che per riempirla ci sarà bisogno più o meno di 20mila litri di acqua, ma soprattutto di un sacco di prodotti correlati: le pasticche, per esempio, ma anche un depuratore che sia caratterizzato da una forza di aspirazione abbastanza importante. Un rapido calcolo della spesa media che si deve sostenere per la manutenzione, tenendo conto anche del consumo di acqua, porta a una cifra che oscilla tra i 2 e i 3mila euro, fermo restando che ci sarà bisogno anche di lavorare sul terreno, il quale dovrà essere preparato in modo da essere sempre in piano.

Dove sono più richieste le piscine fuori terra

Nella maggior parte dei casi si nota sempre un divario tra le ricerche su Google relativi ai prodotti che possono essere acquistati e i consumi effettivi. Tuttavia tale gap viene meno nel caso delle piscine. Per quel che riguarda la distribuzione geografica delle ricerche, si può notare che essa è più concentrata nelle regioni del Centro Italia, dove le piscine da giardino sono molto ricercate. Diversi e-commerce annoverano questa categoria di prodotto tra i propri best-seller: numeri a cui sembra quasi difficile credere, insomma, ma che sono reali.