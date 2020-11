Terremoto nel settore banchi refrigerati: Frigomeccanica svela Frigoconnect

Una delle aziende più importanti e specializzate nella produzione di arredi e sistemi di refrigerazione commerciale sotto la categoria della gastronomia, macelleria, salumeria e supermercati è senza dubbio Frigomeccanica.

L’azienda nell’ultimo periodo ha aumentato il proprio livello presentando nuovi modelli. L’azienda che mette a disposizione le vetrine e banchi refrigerati ad una tecnologia sempre più elevata. Una chiara e netta risposta della Frigomeccanica a tutte le esigenze chieste per la gestione ottimale dei prodotti alimentari.

Ma cosa contengono questi banchi refrigerati ad alta tecnologia? Sono attrezzature, dal nuovissimo design con funzionalità ben precise indispensabili per consentire la manutenzione di cibi neutri e caldi per i prodotti di macelleria, formaggi, gastronomia, pescheria, salumeria e supermercati.

I vantaggi dell’utilizzo della tecnologia Frigoconnect

Tra i vantaggi derivanti dall’utilizzo di frigoriferi con tecnologia Frigoconnect vi è la possibilità di tenere sotto controllo il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, anche da remoto. Questo aspetto può sembrare di poco conto, ma non lo è affatto.

Immaginate infatti di essere un commerciante e di avere riposto nel vostro banco frigo una certa quantità di merce la cui corretta conservazione è elemento essenziale per il mantenimento della sua qualità e quindi del suo valore di vendita, e di avere un malfunzionamento del frigorifero di cui non vi accorgete. In poche ore potreste veder la vostra merce deteriorarsi, rendendo quindi impossibile il suo commercio: questo causerebbe una perdita notevole in termini economici.

Frigomeccanica, grazie all’avanzamento di tecnologia, ha risolto questo problema installando un sistema di segnalazione sonora che si attiva nel momento in cui il banco refrigerato registra un’anomalia del suo funzionamento, permettendovi quindi di verificare subito l’eventuale necessità di una sua manutenzione o riparazione.

Questi sono i banchi refrigerati dotati della tecnologia Frigoconnect, che inoltre permette di avere una registrazione dei dati relativi al rispetto delle norme HACCP, mantenendoli per ben 5 anni schedati all’interno di un file in formato Excel, quindi anche facilmente consultabile.

I vari modelli disponibili

Frigomeccanica mette a disposizione dei suoi clienti diversi modelli di banchi refrigerati: andiamo a fare una panoramica dei più venduti.

Modello Hangar

Se si è alla ricerca del top, il modello Hangar è quello che maggiormente soddisfa le richieste di alte prestazioni unite al design. Grazie alla sua struttura in plexiglass la merce presente al suo interno può essere esposto in maniera ottimale alla vista dei clienti.

Modello Mirage Squared

Il Mirage Squared è a nostro parere il banco refrigerato che possiede una maggiore versatilità, prestandosi infatti a mantenere alla corretta temperatura sia cibi freddi come ad esempio la carne e i latticini, sia quelli che richiedono una temperatura maggiore, quali il pane o prodotti di tavola calda.

Modello Polo

Se avete necessità di avere un ampio spazio per poter esporre in maniera ottimale tutta la vostra merce, il modello Polo è quello che vi darà maggiori soddisfazioni, potendo godere anche di una scaffalatura nel quale riporre e dividere i vari prodotti.

Modello Fjord

I modelli Fjord sono i più spaziosi in quanto sono murali ed essendo disponibili in diverse misure sono in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di parete.

Modello Sven

Tanti prodotti ma poco spazio? Allora la vostra scelta deve mirare a Sven, che grazie alla sua ridotta profondità si adatta agli ambienti di dimensioni più ridotte.

Insomma, Frigomeccanica ha pensato a tutte le necessità dei suoi clienti, creando prodotti ad hoc per ogni tipologia di esigenza.