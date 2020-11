Tosse nei cani: quali sono le cause più comuni?

I colpi di tosse è molto importante. Vediamo cosa può portare un cane a tossire. I colpi di tosse possono avere molte cause, che non sempre sono collegate a una malattia. Per chi nota un cambiamento nelle abitudini del proprio cane, e un incremento dei colpi di tosse, è bene che valuti cosa determina questi colpi di tosse.

In questo approfondimento, sono presenti le patologie più comuni che possono portare un cane a tossire.

1: Malattia cardiaca

Le malattie cardiache sono tra le cause più comuni nei colpi di tosse dei cani. Alcune patologie vanno a colpire le valvole cardiache o il muscolo cardiaco, non permettendo al cuore pompare il sangue in modo efficiente. Situazione che porta il cuore ad allargarsi e a comprimere le principali vie di respirazione dell'animale.

La scelta di utilizzare dei rimedi naturali per la tosse cardiaca del cane , può essere una soluzione per alleviare i disturbi che queste malattie portano. In ogni caso, è bene chiedere un accertamento al proprio veterinario. Se la tosse è il risultato di una malattia cardiaca, si dovrà intervenire con dei farmaci per il cuore che permettono all'animale di stare meglio.

2: Polmonite

La polmonite è un’altra delle condizioni più comuni che portano il cane a tossire. Questa infiammazione che va a colpire i polmoni, può essere il risultato di un'infezione virale preesistente (come l'influenza canina o il cimurro) o causa di alcuni disturbi metabolici.

Se il cane soffre di polmonite, la sua tosse sarà umida e morbida. Inoltre, potrebbe avere la febbre alta e inappetenza. Se non è curata nei primi stadi, una polmonite può diventare una malattia pericolosa per la vita del proprio cane e può essere trattata solo con un ricovero in clinica.

3: Tosse del canile

Con il termine “tosse del canile” ci si riferisce alla tracheobronchite. Una infiammazione della trachea e delle principali vie aeree inferiori che colpisce molti animali che si trovano nei canili o che vivono in spazi ristretti con altri cani.

Rifugi, negozi dove si esegue la toelettatura o l’addestramento dei cani sono gli ambienti più comuni dove un cane può contrarre questa malattia. Nei casi più lievi la tosse del canile si risolve da sola. Per evitare che si trasformi in polmonite, molti veterinari prescrivono degli antibiotici che permettono al cane di guarire più velocemente.

4: Collasso tracheale

Il collasso tracheale è una condizione che porta la trachea a diventare morbida e flaccida. Colpisce in particolare alcune razze di cane, come i Pomerani, i Chihuahua e i Carlini, ma è una condizione che può colpire anche le altre razze di cani. È bene con confonderlo con il collasso laringeo .

Gli animali che soffrono di questa malattia hanno una tosse secca e spasmodica. Tossiscono ripetutamente e in molti casi possono diventare irrequieti. Cani obesi o molto anziani, sono sicuramente i più portati ad essere affetti da questa malattia. La perdita di peso e il trattamento con farmaci soppressori della tosse sono le terapie più comuni a cui ricorrono i veterinari.

5: Malattia della tigna del cuore

A seconda della zona dove si abita, la malattia della tigna del cuore può essere una causa più o meno probabile dei colpi di tosse di un cane. Questi vermi sono più comuni in regioni dalle temperature calde, ma in alcuni casi un cane può essere infettato anche dalla puntura di una zanzara. Fattore, che spesso porta un animale ad ammalarsi dopo le vacanze estive.

I sintomi che identificano questa malattia sono molti, tra cui una tosse lieve e persistente, perdita di peso e vitalità. Se trascurata, questa malattia può portare a una insufficienza cardiaca e nei casi più gravi alla morte. Dopo una vacanza in località calde, è sempre bene fare una visita di controllo dal proprio veterinario.