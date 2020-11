Il Rally di Alba 2020 raccontato in un documentario (VIDEO)

ALBA – Tre mesi dopo la consegna del Trofeo Silvio Stroppiana, gara valida per il Campionato Italiano WRC, si ritorna a parlare di Rally di Alba e di sport “made in Piemonte”.

Presentato il documentario (nato dalla collaborazione con Andrea Bonaluce) sulla manifestazione che ha visto dominare il team Hyundai Motorsport nelle colline Patrimonio Unesco.

Dalla conferenza Stampa in Regione alla partenza da Cherasco, omaggio ai 10 anni di a Brc Racing Team per finire con l’arrivo nella città delle Torri, Alba.Tutto sulla gara, i retro scena e la passione per i motori e il territorio.

Dodici minuti che raccontano di un sogno diventato realtà (CLICCA QUI PER GUARDARE IL DOCUMENTARIO)