Motori: Matteo Greco punta il titolo Pro-Am nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2020

Dopo la vittoria matematica nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, in classe GT Cup, grazie alla splendida doppietta all’Autodromo Nazionale di Monza, Matteo Greco tornerà in azione sul circuito brianzolo per tentare il bis nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, giunto all’atto finale.

Il portacolori di Easy Race ritroverà la Ferrari 488 GT3 e i compagni Sean Hudspeth (SGP) e Mattia Michelotto (ITA), con i quali guida la classifica punti di classe Pro-Am, grazie ad un ruolino di marcia impressionante. Greco, infatti, non è mai sceso dal podio nel corso di questa stagione, collezionando una bella vittoria a Imola, il secondo posto a Vallelunga e il terzo al Mugello.

Solamente tre settimane fa il pilota albese ha dato prova di grande competitività, centrando due vittorie proprio a Monza con la Ferrari 488 Challenge, sempre schierata dal team Easy Race. Sui lunghi rettifili del circuito brianzolo Greco ha dovuto affrontare una nuova sfida, trovandosi per la prima volta a gestire il consumo di carburante per l’intera durata della corsa, mostrando grande spirito di adattamento che è poi stato la chiave del doppio successo.

Il fine settimana di Monza sarà aperto dalle due sessioni di prove libere della durata di un’ora in programma venerdì alle 10:15 e alle 13:10. Un terzo turno sarà disputato sabato mattina alle 8.30, prima delle tre sessioni di qualifiche che determineranno lo schieramento di partenza a partire dalle 14:40. Infine, domenica la gara di 3 ore chiuderà la stagione 2020, decretando i campioni del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.

Il sito ufficiale del campionato www.acisport.it/CIGT e la pagina Facebook @CIGranTurismo trasmetteranno in streaming entrambe le gare, mentre la copertura televisiva sarà affidata a RAI Sport (CH 58 DTT) e a MS Motor TV (CH 228 SKY).

Matteo Greco: “Non vedo l’ora di scendere nuovamente in pista all’Autodromo di Monza. Nella serie Sprint abbiamo avuto un fine settimana perfetto, conquistando due successi e laureandoci matematicamente campioni con un weekend d’anticipo. Anche il meteo dovrebbe essere favorevole, nonostante le basse temperature. La possibilità di correre, seppur con vetture diverse, sullo stesso circuito con una pausa di qualche giorno tra le due gare, mi dà fiducia in vista dell’ultimo appuntamento della serie Endurance. Personalmente sono molto motivato perché chiudere la stagione con un altro titolo sarebbe una grande riconoscimento per il lavoro che abbiamo fatto nella mia stagione di debutto con le vetture a trazione posteriore”.