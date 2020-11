“Ci sono 200 africani che mi picchiano, venite”: assolto saluzzese a processo con l'accusa di procurato allarme

Si è concluso in mattinata il procedimento a carico di G.D.C., 35enne originario del saluzzese, che sosteneva di essere stato aggredito da una folla inferocita: “200 africani mi stanno picchiando, venite!”. I fatti contestati, sarebbero avvenuti a luglio 2018 all’ex Cogibit di Saluzzo, capannone in disuso adibito all’accoglienza di immigrati.

Il 35enne era stato citato a giudizio a seguito di una denuncia dei Carabinieri. Accusato di procurato allarme, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e resistenza a pubblico ufficiale, secondo gli inquirenti intervenuti sul posto, l’aggressione denunciata sarebbe stata opera di fantasia G.D.C. a cui, una volta chiesti i documenti, opponendosi, avrebbe riposto “Ti sto dicendo che mi hanno picchiato e chiedi i documenti a me? Chiedili loro!”

Quella sera l’imputato si trovava in compagnia di due amici: un 36 enne di origine brasiliane e un 32enne italiano. Entrambi, nell’istruttoria dibattimentale, avevano sostenuto di essere stati rincorsi e aggrediti dagli occupanti che si sarebbero infuriati a seguito dello scatto di alcune fotografie che sarebbero servite ai residenti della zona a denunciare il degrado del luogo. “Ho scattato io le foto - ha ammesso il brasiliano-. Me le aveva chieste un conoscente di Forza Italia. Gli africani si sono arrabbiati e hanno dato del razzista anche a me, che sono di colore, gridandomi ‘amico di Salvini’. Alcuni hanno scavalcato la recinzione e ci hanno rincorso”.

Durante la requisitoria il pubblico ministero Datta ha sottolineato come “dell’aggressione denunciata alle autorità non c’è stata alcuna prova nel processo, trattandosi dunque di un procurato allarme. Il comportamento dell’imputato avrebbe perfezionato il reato di ‘rifiuto d’indicazioni sulla propria identità, rifiutandosi di fornire i documenti agli inquirenti. Inoltre, la resistenza nei confronti del pubblico ufficiale non pare accertata perché il carabiniere è riuscito comunque a compiere il suo atto d’ufficio”. Alla luce di ciò, il p.m. ha demandato al giudice di condannare D.C.G. alla pena di 3 mesi di arresto e di assolverlo solo per la resistenza a pubblico ufficiale.

L’arringa difensiva dell’avvocato Vetrone si è rivelata concorde alla richiesta dell’accusa di assolvere l’imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale. “Il metronotte di passaggio, sentito precedentemente come testimone, ha riferito che D.C.G. si sarebbe rivolto a lui chiedendogli ‘stammi vicino, ho paura’. Lo stesso ha raccontato che gli africani erano arrabbiati e nulla dice che l’aggressione non ci sia stata”. Il difensore ha chiesto l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto o per contraddittorietà delle prove raccolte in giudizio, in subordine minimo della pena e concessione dei benefici di legge.

Il procedimento si è concluso con una sentenza che assolve D.C.G. dalle accuse di “procurato allarme presso le autorità ” e di “resistenza a pubblico ufficiale” per insussistenza del fatto, e lo condanna al pagamento di una multa di 150 euro per “rifiuto di indicazioni sulla propria identità.