Saluzzo, primo giorno di lockdown con negozi chiusi, scontentezza e ansia generalizzata

Oggi, accompagnato da un cielo bigio, il primo giorno di lockdown "zona rossa" anche a Saluzzo. La situazione è quella del déjà vu, anche se alcune attività rispetto al precedente, sono aperte.

Ieri gli ultimi acquisti nei negozi che stamane hanno le serrande abbassate. Quelle dei negozi ritenuti non essenziali, salvo i generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie. Chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

Danilo Rinaudo presidente Ascom Saluzzo e Zona. “Situazione drammatica non solo commercialmente ma anche dal punto psicologico. Dalla rabbia alla delusione rientrano nella gamma dei sentimenti espressi dai commercianti del territorio. E ciò che lascia più perplessi è il famoso allegato 23 dove sono elencate tutte le attività aperte con evidenti incongruenze tra le categorie. Chiusi i negozi di abbigliamento per adulti ad esempio e non quello dei bambini. C’è scontentezza anche in chi non è toccato dal provvedimento: evidenziano il fatto che essendo zona rossa con limitazioni alla mobilità all’interno e all’esterno dei comuni, il calo delle vendite sarà conseguente”.

Una situazione che genera ansia - dichiara l’Assessore alle attività produttive Francesca Neberti - anche se tutti, con l’esperienza del precedente blocco, stanno potenziando l’organizzazione dell’asporto e della consegna a domicilio".

Sono oltre 120 i negozi in elenco sulla pagina dedicata del sito del Comune. Per quando riguarda i mercati del mercoledì e sabato ci sono ancora incertezze e si stanno aspettando indicazioni dagli enti competenti.

"Partirà a giorni la campagna del Natale - annuncia l’assessore - volendo in questo modo anticipare la promozione dello shopping natalizio, sia per le attività aperte che quelle chiuse. Il grande albero di Natale in piazza Vineis in pieno centro, sarà allestito e acceso martedì prossimo. Siamo una squadra che va nella stessa direzione.”

Anche l’Ascom ha deciso di andare avanti con la promozione del commercio natalizio e con il progetto delle nuove luminarie “Segui la stella”. “Pensiamo che il lockdown in quel periodo non ci sarà, ma in caso affermativo, ai negozianti aderenti all’iniziativa, verrà restituita la quota. L’accensione delle grandi stelle e del tracciato di luci a zig zag in tutte e vie della città con proiezioni luminose su determinati edifici, dovrebbe essere la settimana del 3 dicembre”.

Se per i commercianti è temibile la concorrenza dei colossi delle vendite in rete, anche a livello cittadino ci si sta organizzando . E’ già online la piattaforma e-commerce del Centro Commerciale naturale di Saluzzo e i commercianti stanno via via inserendo i loro prodotti sul sito. “E uno dei primi marketplace in Italia destinato ad attività del vicinato – evidenzia Massimo Rea presidente del Ccn Saluzzo.

Mella prima giornata di chiusura la voce di una commerciante: Luisa Lombardo (Benetton di corso Italia): “E’ pesante per noi commercianti che arriviamo già da anni bui. Sono preoccupata per la mia attività ma vedo anche un risvolto psicologico negativo dato dalla situazione: in noi, come nella gente. Speriamo comunque di chiudere solo 15 giorni e di ripartire bene, subito dopo.

Personalmente speravo in un provvedimento che limitasse le uscite e lasciasse delle aperture in più e non comprendo bene il criterio adottato per selezionare le attività che rientrano nel provvedimento. Molte, come i bar, piscine, palestre oltre al settore abbigliamento, hanno speso un sacco di soldi per adeguarsi alle norme di sicurezza e ora devono chiudere.

Faccio un appello in questo momento particolare. Il negozio fa la differenza, le nostre scelte di prodotti fanno la differenza. Se muore un negozio muore a città, se vogliamo la città viva, le vetrine illuminate, compriamo nei negozi di Saluzzo".