Confesercenti: “La Regione Piemonte cerca strutture alberghiere per pazienti Covid asintomatici o con sintomi lievi”

“Credo che in provincia Granda, come in tutto il Piemonte, ci siano strutture interessate ad essere coinvolte in questo progetto - sottolinea Nadia Dal Bono, direttore generale Confesercenti della provincia di Cuneo -. Il bando regionale, che tra l’altro ha una certa urgenza, è rivolto a cittadini, enti pubblici, cooperative, imprese e liberi professionisti, nonché al Terzo settore. Si tratta di un’esigenza che nasce dall’andamento dell’epidemia da Covid-19 che è in costante aumento ma anche per il bisogno di trovare una valida assistenza a tutte quelle persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti positive al Coronavirus asintomatiche o paucisintomatiche che, pur non necessitando di un livello di cure di tipo ospedaliero, vengono ricoverate per la difficoltà a mantenere una condizione di isolamento o in assenza di una rete sociale valida”.