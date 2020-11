Saluzzo, chiusa la Bocciofila Auxilium

Inevitabile chiusura anche per Bocciofila Auxilium Saluzzo, da oggi (6 novembre), presumibilmente fino (almeno) al 3 dicembre, periodo in cui sono e saranno in vigore le restrizioni rese note con l'ultimo Dpcm.

La nota della società saluzzese

"Alla luce delle misure previste dal nuovo Dpcm del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativa all’emergenza COVID 19 e che saranno valide fino al prossimo 3 dicembre, la Bocciofila Auxilium Saluzzo, a partire da oggi 6 novembre rimarrà chiusa."