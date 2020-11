Volley A2/M - UFFICIALE: Rinviata anche Prisma Taranto-Vbc Synergy Mondovì

Il Vbc in un'immagine di repertorio (foto Elena Merlino)

La Lega ha stabilito il rinvio a data da destinarsi del match tra la Prisma Taranto e il Vbc Synergy Mondovì, valida per la quarta giornata di andata del Campionato Credem di A2 maschile. La notizia è stata presa questo pomeriggio e comunicata dalla società del presidente Giancarlo Augustoni.

Entrambe le società nei giorni scorsi avevano riportato alcune positività al Covid-19 e l'impossibilità di ricevere in tempo utile gli esiti dei nuovi tamponi di controllo ha indotto la Lega a rinviare la gara a scopo precauzionale. La squadra e lo staff tecnico dei Galletti resterà in isolamento in attesa dei risultati dei nuovi tamponi.