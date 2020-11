Volley; In serie A2 Femminile domenica si gioca solo Busto Arsizio-Pinerolo! Rinviate le altre gare...compresa Montale-Lpm Bam Mondovì

Nel girone Ovest del Campionato di Serie A2 di pallavolo femminile sarà ancora un week-end contrassegnato dai rinvii a causa dei contagi al Covid-19. In questa settimana anche la Lpm Bam Mondovì ha dovuto fare i conti con alcune positività riscontrate nel gruppo squadra.

Il Puma questa domenica sarà costretto a restare fermo ai box e dunque non scenderà in campo nella trasferta in casa dell'Exacer Montale. Stesso discorso per Cus Torino-Olbia, Roma-Club Italia e Marsala-Sassuolo, tutte rinviate a data da destinarsi. Unica gara confermata è quella tra la Futura Busto Arsizio e l'Eurospin Pinerolo.

La squadra torinese di coach Marchiaro, in caso di vittoria da 3 punti, aggancerebbe momentaneamente al secondo posto proprio la Lpm Bam Mondovì, che però dopo questa giornata avrà un gara in più da recuperare rispetto Pinerolo. Al momento l'unica certezza è che le gare da recuperare sono già tante e la Lega è al lavoro per snellire le fasi successive alla Regular Season. Di seguito le gare in programma per il nono turno e l'attuale classifica:

Il programma della 9^ giornata – Gir. Ovest

Cus Torino Hermaea Olbia Rinv. A&S Roma Club Italia Crai Rinv. Exacer Montale Lpm Bam Mondovì Rinv. Sigel Marsala G. W. Sassuolo Rinv. F. Busto Arsizio Eurospin Pinerolo -

La classifica

1 A. & S. Roma ** 15 2 Lpm Bam Mondovì ** 13 3 G. W. Sassuolo* 11 4 Sigel Marsala ** 10 5 Eurospin Pinerolo ** 10 6 Hermaea Olbia *** 8 7 Cus Torino *** 6 8 F. Busto Arsizio ** 6 9 Club Italia Crai **** 4 10 E. Montale *** 1

*gare da recuperare