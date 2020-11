Borgo San Dalmazzo: al via i webinar del Lions Club

In un momento così particolare e triste e a fronte della curva pandemica che, purtroppo, è in continua crescita il Lions Borgo San Dalmazzo e Besimauda, in aderenza ai dispositivi governativi, ha azzerato tutte le conviviali in presenza ed ha deciso di organizzare via webinar tutta una serie di incontri di alto profilo culturale, economico ed artistico. Gli incontri con l’utilizzo di specifiche piattaforme informatiche si terranno il mercoledì sera a partire dalle ore 21.00 con una durata massima di un ora e quindici.

Il primo incontro si terrà mercoledì 11 novembre con l’artista valdostano di “legni esausti”, Bobo Pernettaz. Direttamente dal suo atelier montano il maestro ci narrerà la sua arte di cucitore di panni che non si piegano e che non richiedono noiose sedute di prova.

Il secondo appuntamento sarà quello del 25 novembre con il prof. Elio Borgonovi professore Ordinario della Università Bocconi di Milano e ex Direttore dell'Executive Master in Management per le Aziende Sanitarie e Socio -Assistenziali. Il prof Borgonovi terrà una breve lezione interattiva sulla situazione economica attuale a livello nazionale ed europeo e sulle fragilità organizzative del nostro sistema sanitario flagellato dalla pandemia Covid 19/20.

Mercoledì 9 dicembre invece il Presidente delle Aree protette Alpi Marittime, Piermario Giordano, ci parlerà delle bellezze dell’Area e anche dei consistenti danni che la recente alluvione ha causato.

Prima della fine dell’anno si pensa di organizzare l’ultimo webinar con Giuseppe Manca, Business Partner Emea Region di Fiat – Chrysler. Argomento della serata sarà l’impatto della contrazione del mercato dell’auto sui modelli di organizzazione del lavoro e quali strategie la Casa automobilistica torinese sta mettendo in campo per far fronte alla pesante situazione determinatesi e tutt’ora presente.