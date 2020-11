Corso Collaboratore di Cucina: presentazione live lunedì 9 novembre 2020 alle ore 16

Lunedì 9 novembre, alle ore 16, il docente Ivo Bruno e la responsabile dei corsi Sarah Boetti presenteranno il corso di Cucina previsto a Mondovì: è parte dei corsi approvati in attesa di finanziamento da parte del POR FSE tramite la Regione Piemonte e prepara i partecipanti a lavorare in alberghi, ristoranti e attività di ristorazione collettiva (mense, catering etc.) ma anche in piccole attività commerciali, self service e bar grazie alla guida di chef professionisti.

Durante l’evento online, trasmesso dal laboratorio di cucina della sede monregalese, verranno fornite tutte le informazioni utili rispetto alle modalità di iscrizione, selezione e ai contenuti del corso e infine i docenti saranno a disposizione per domande e approfondimenti.

Tutte le persone interessate potranno partecipare alla Live sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/cfpcemon/live).

Chi non potesse assistere in quell’orario troverà il video anche successivamente sulla pagina Facebook e sul canale Youtube.

Possono richiedere l’iscrizione a questo corso tutte le persone disoccupate maggiori di 18 anni con Licenza

Media. Possono iscriversi anche i qualificati e diplomati in base ai posti disponibili.

E’ possibile iscriversi a questo link www.bit.ly/cucina21