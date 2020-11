A Cavallermaggiore cerimonia solitaria per il sindaco Sannazzaro, che ha reso omaggio ai caduti in tutte le guerre

Questa mattina a Cavallermaggiore si è tenuta la commemorazione per il 4 novembre, giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale.

A causa delle restrizioni per la pandemia che hanno impedito una partecipazione pubblica, il sindaco Davide Sannazzaro, a nome di tutta la città, ha deposto i fiori e reso omaggio ai caduti di Cavallermaggiose in tutte le guerre.

Quest'anno un nuovo allestimento accompagna la lapide ai caduti della prima guerra mondiale, ideato da Cavalar e realizzato da volontari. Le 13 targhette, provenienti dal parco della rimembranza, completano l'elenco dei caduti della grande Guerra. Infatti, quando fu inaugurata la lapide nel 1920, esattamente 100 anni fa, l'elenco dei soldati morti non era completo: mancavano i dispersi, i morti in prigionia o per malattie causate dalla guerra. Cavalar e l'Amministrazione comunale hanno così voluto completare idealmente l'elenco, riportando alla memoria i nomi di tutti i 79 caduti cavallermaggioresi nella prima guerra mondiale