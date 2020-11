A piedi nelle Langhe e nel Roero: libri e guide da leggere in questo secondo lockdown

Su Langa e Roero sono molti gli autori che hanno scritto per raccontare quella parte della Granda dove il paesaggio è spettacolare, soprattutto in questa stagione quando vigne, noccioleti e boschetti assumono i caldi colori autunnali. In un momento dove dobbiamo stare nuovamente tutti a casa possiamo occupare il tempo libero a progettare escursioni e passeggiate per quando potremo nuovamente muoverci liberamente in tutta la Granda. Ecco alcuni interessanti testi da leggere e consultare stando a casa; sono tutti reperibili nelle nostre librerie.

Il Roero, si sa, è quell’area della Granda che sta nella sinistra idrografica del Tanaro, principalmente legata alla terra e ai suoi prodotti, in particolare al vino, alle nocciole, al miele e alle sue tradizioni contadine. Per esplorare a piedi questo territorio è molto utile il testo “Il Roero e i suoi sentieri” (Umberto Soletti Editore) dove l’autore Mauro Pedron descrive i quattro sentieri intercomunali del Roero e alcuni sentieri tematici dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero e di Vezza d’Alba.

Il sentiero denominato S1 o grande sentiero del Roero parte da Bra e termina a Cisterna d’Asti (unico comune della Provincia di Asti) attraversando Pocapaglia, Baldissero d’Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Montà d’Alba e Canale. Il secondo sentiero, denominato S2, è un anello di circa 6 km nel bosco dell’Antica “Silva Popularis” nel comune di Sommariva Perno, dal quale si può accedere al Parco Forestale del Roero. Il terzo sentiero, S3 o Sentiero del Roero Orientale, attraversa i comuni di Guarene, Castagnito, Castellinaldo, Magliano Alfieri, Priocca e termina a Govone.

Infine, il Sentiero del Roero centrale attraversa i comuni di Vezza d’Alba, Corneliano, Piobesi, Monticello e Santa Vittoria d’Alba. Per ogni comune che si incrocia nel percorso c’è un approfondimento su storia, arte, tradizioni e costumi e in appendice c’è una sezione dedicata alla recettività alberghiera, enogastronomica e agrituristica.

Non mancano le descrizioni della flora, della fauna e della geologia delle tipiche Rocche del Roero.

Parlano sia di Langa che del Roero i due libri editi dal Capricorno e scritti da Stefano Camanni. Nel primo “35 borghi imperdibili di Langhe e Roero” Camanni descrive i paesi caratteristici di queste due aree, e sono veramente tanti. Per ognuno viene descritta la storia e vengono date le indicazioni per la visita.

Non mancano gli approfondimenti su enogastronomia, cultura e tradizioni, il tutto corredato da bellissime fotografie. Nel secondo libro “A piedi tra le vigne di Langhe e Roero” l’autore propone 20 sentieri in varie zone: Alba e dintorni, le zone del Barbaresco, il Doglianese, l’area del Barolo, l’Alta Langa, le zone del Moscato e i territori del Roero.

Sono quasi tutti percorsi ad anello, eccetto un tratto della Grande Traversata delle Langhe da Prunetto a Bergolo. Anche qui Camanni descrive, con immagini e fotografie, le peculiarità dei sentieri, fornisce indicazioni su punto di partenza e arrivo, distanza, tempi di percorrenza, dislivello, difficoltà e lo stato della segnaletica. Non mancano gli approfondimenti culturali su storia, castelli, cappelle campestri, borghi ed enogastronomia.

Tre autori hanno scritto “Scoprire le Langhe”, edito da Fusta Editore: sono Elio Sabena, Roberto Mantovani e Pietro Ramunno. In questo testo descrivono “Bar to Bar” (Bar sta per Barbaresco e Barolo), itinerario che ha come città di partenza e arrivo Alba, percorrendo a piedi in sette tappe le terre Patrimonio Unesco in un grande anello. Per completarlo è necessaria una settimana. In questo libro non è solo descritto il percorso, ma ci sono interessanti approfondimenti sul territorio e sull’enogastronomia.

Utilissimi i suggerimenti per mangiare e dormire. All’interno di questo grande sentiero vengono anche presentate tratte più brevi da percorrere in poche ore come quella della Rocca dei Sette Fratelli a Treiso. All’inizio del testo vi è una sezione dedicata al territorio con i suoi castelli, i suoi vini, il tartufo, i suoi scrittori, l’ecosistema e tanto altro da leggere sperando di poter tornare a visitarlo al più presto, senza limitazioni.

“Trekking sulle langhe”, edito da I Libri della Bussola, è una guida scritta da Gianfranco Carosso e Roberta Ferraris che presenta 40 itinerari in collina tra vigne, boschi e borghi. Ci sono percorsi ad anello nella Langa albese, tra la Valle Belbo e la Val Bormida, tra Val Tanaro e valle Belbo e la Grande traversata delle Langhe.

Vengono dati suggerimenti sulla cartografia e ogni sentiero è presentato in una scheda che ne presenta la descrizione e le caratteristiche tecniche. Facile da consultare è un testo scorrevole con tante informazioni utili sui posti da visitare.

Roberta Ferraris è anche l’autrice del libro “Alla scoperta delle Langhe” edito sempre da Fusta Editore. È un testo uscito nel 2019 ed è frutto dell’esperienza dell’autrice che ha attraversato a piedi il territorio. Anche qui sono descritti alcuni percorsi che attraversano i paesaggi vitivinicoli del Patrimonio dell’Umanità con una bella introduzione sulla storia e sulle caratteristiche del territorio.

Ferraris presenta “Bar to Bar”, i percorsi dell’Alta Langa, i sentieri tematici di Deserta Langarum, i sentieri del Tanaro tra Dogliani e Clavesana e alcune tappe della Grande Traversata delle Langhe. Corredato da belle fotografie e cartine, è un libro da gustare senza fretta, proprio con lo spirito con cui si cammina in Langa.

Leggendo questi libri si respira un po' dell’atmosfera di questo bellissimo territorio che impariamo ad apprezzare ancora di più in questo periodo in cui la nostra libertà è limitata a causa della pandemia. Per coloro che hanno già percorso alcuni di questi sentieri, queste letture possono essere un utile approfondimento su aspetti magari trascurati sul momento.

Spesso siamo visitatori disattenti e non osserviamo con la dovuta attenzione tutti gli aspetti dell’ambiente che ci circonda. Dobbiamo auspicare che questa rete sentieristica continui ad essere oggetto di attenzioni e manutenzione per essere praticabile in quasi tutte le stagioni.

Non dobbiamo dimenticare che quando cammineremo di nuovo su questi itinerari tracciati con tanta cura dovremo rispettare l’ambiente, non abbandonare rifiuti e non disturbare la fauna selvatica e gli altri camminatori.