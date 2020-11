"In Inghilterra la situazione è come quella del marzo scorso. Sono arrabbiata: troppa leggerezza nel periodo estivo"

"La situazione in Inghilterra, particolarmente a Manchester, è critica. Nonostante ci sia un numero leggermente inferiore di casi giornalieri e un numero più alto di tamponi effettuati rispetto all’Italia la pandemia sta raggiungendo numeri più di quattro volte superiori rispetto al periodo di aprile e maggio, durante il primo lockdown".

A parlare è Noemi Procopio, giovane sommarivese che da alcuni anni si trova in Inghilterra per ragioni di vita, lavoro e studio. Al centro, l'attuale situazione pandemica nel territorio della città di Manchester, dove fino a qualche settimana fa si trovava anche lei.

"Sebbene i numeri fossero iniziati a salire esponenzialmente a partire da ottobre, il governo britannico ha deciso di implementare nuove misure restrittive solo a partire da oggi, 5 novembre. Pertanto, fino a qualche giorno fa, era possibile andare al pub, al ristorante, a fare shopping (se non per acquistare beni di prima necessità), e a socializzare con amici e parenti a casa o in luoghi pubblici, con l’unica accortezza di mantenere una distanza di sicurezza, indossare la mascherina nei luoghi chiusi, e lavare frequentemente le mani. Ora non è più possibile fare nulla di tutto ciò, le restrizioni impediscono tutte le attività precedentemente citate, hanno chiuso negozi e luoghi ricreativi, e suggeriscono di stare a casa e di uscire unicamente per fare la spesa, recarsi a lavoro se non sia possibile lavorare da casa, andare a scuola o in università, e fare attività fisica. Praticamente, la stessa situazione in cui eravamo durante il primo lockdown, fatta eccezione per l'apertura delle scuole e delle università".

Una situazione insomma tutt'altro che diversa - nel migliore dei casi - rispetto a quella della primavera scorsa. Che riporta Noemi indietro a quel periodo: "L'estate ci aveva lasciato uno spiraglio per vivere un minimo più “normalmente”, ma ora sembra proprio di essere tornati a marzo". "Mi manca il non poter lavorare dell’Università, anche se riesco comunque a essere abbastanza produttiva da casa, ma lavorare dal mio ufficio è un’altra cosa. Mi manca il non essere sempre piena di impegni in laboratorio, con persone del mio team da seguire, da guidare, con gli esperimenti da fare, con imprevisti da risolvere e con l’ottenimento di risultati. Sto lavorando su dati vecchi, perché produrne di nuovi è veramente complicato. Al momento la mia Research Resistant sta lavorando dall’Università di Novara, che ci sta gentilmente ospitando in per tre mesi per condurre qualche esperimento da qui, senza dover tornare in Inghilterra, ma è tutto estremamente lento, i fornitori non rispondono alle mail, ci sono ritardi non indifferenti nell’acquisto del materiale necessario per i nostri esperimenti, e quindi mi sento di dire che la parte sperimentale del mio progetto si muove davvero lentamente. Tutto ciò mi rende davvero triste, e non vedo l’ora che tutto possa tornare alla normalità per riprendere a pieno ritmo. Ora lavoro principalmente da casa, molto frequentemente ho meeting, conferenze e workshop, i miei orari di lavoro sono cambiati molto, spesso inizio più tardi al mattino ma finisco dopo cena. È tutto molto diverso, ed è complicato mantenere i ritmi produttivi a cui ero abituata".

A proposito della stretta imposta dal governo britannico, Noemi non le manda certo a dire: "Sono veramente arrabbiata. Se la politica, a ogni livello, avesse agito a tempo debito stabilendo misure restrittive fin da subito, dall’inizio della pandemia, così come gli altri stati Europei avevano fatto, sicuramente la situazione sarebbe stata meno grave".

"La maggior parte dei miei concittadini non ha mai preso seriamente il problema, e questo è stato indubbiamente dovuto alle comunicazioni e alle blande restrizioni ricevute dal Primo Ministro. I pub sono sempre stati pieni di gente e di conseguenza gli assembramenti non sono mai mancati in questi mesi, non si sono quasi mai usate le mascherine all’aperto, e all’inizio di questo nuovo Anno Accademico gli studenti Universitari si sono divertiti nell’organizzare party e feste sia in locali pubblici che, soprattutto, in appartamenti o nei residence universitari, dove infatti si è registrato un picco di casi mai visto prima".

"A Newcastle, nella nostra università (Northumbria University) al 29 di ottobre ci sono stati 1672 studenti positivi, e 2012 studenti positivi nell’altra Università della nostra città, la Newcastle University - prosegue Noemi - . Questi numeri devono far riflettere, considerando che l’area metropolitana di Newcastle registra in tutto 800000 abitanti, e che tali numeri sono solo riferiti al numero di studenti positivi e non al totale dei cittadini. I miei colleghi sono davvero molto adirati, dovendo continuare ad andare in Università per fare lezioni in presenza agli studenti, particolarmente per via delle componenti pratiche di laboratorio che gli studenti hanno il diritto di seguire, che però mettono inevitabilmente a rischio la salute di tutto lo staff dell’Università e quella dei loro famigliari".

Subodorando la nuova mandata di restrizioni che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni, comunque, Noemi ha fatto ritorno a casa. Almeno le feste natalizie, quindi, le passerà assieme alla propria famiglia, un'eventualità non così comune per un expat (specie in questo periodo): "Ne sono davvero felice - ci dice - . Una delle mie preoccupazioni maggiori era proprio quella di rimanere nuovamente “bloccata” in Inghilterra per un periodo di tempo indefinito, particolarmente considerando che riesco a lavorare allo stesso modo da casa qui in Italia, o dal mio piccolo appartamento in Inghilterra. Il solo pensiero di passare in Natale lì, completamente da sola, mi spaventava e mi rendeva estremamente triste. Il Natale quest’anno non avrà lo stesso sapore di tutti quelli precedenti, per via delle restrizioni e dell’incertezza sul futuro, ma essere a casa mi rasserena molto e sicuramente lo rende più “speciale”, nonostante tutto".

"Sono molto dispiaciuta che la mia zona d'origine sia tra le più colpite - aggiunge ancora Noemi - . Seguo costantemente gli aggiornamenti sui numeri dei casi sul sito della Regione Piemonte, e i numeri sono davvero preoccupanti. I paesi limitrofi al mio, ma anche Sommariva del Bosco stesso, hanno un numero notevole di casi positivi, e questo mi preoccupa. Ho già “obbligato” mia nonna a starsene praticamente chiusa in casa, perché il rischio che lei possa contagiarsi mi spaventa. Sinceramente non riesco a capire il motivo per cui la nostra provincia sia così colpita, mi sembra che in generale la gente sia stata sempre adeguatamente rispettosa riguardo alle disposizioni messe in atto, anche durante gli scorsi mesi, quindi non so cosa pensare. Restiamo in attesa di un vaccino, perché sono convinta che questo possa essere davvero l’unico modo efficace per combattere il virus, e nel frattempo seguiamo le normative, per proteggere soprattutto i più deboli della nostra società".

Ma non tutto è perduto, come in ogni crisi. Ci potrà essere modo di apprendere qualcosa, da un momento così grave a livello socio-economico, secondo Noemi? "Certamente. Penso che mai come ora sia fondamentale l’aiuto del governo per supportare le categorie più in difficoltà, come i lavoratori le cui attività commerciali sono state chiuse, e a tal proposito si potrebbe prendere esempio dall’Inghilterra dove dall’inizio dal lockdown di marzo e fino al prossimo, è stato istituito un programma di “furlough” in grado di pagare l’80% dello stipendio di ogni lavoratore che è stato “congedato” a causa della pandemia fino ad un massimo di 2500 sterline mensili per persona. Questi fondi sono stati dati sia al personale che lavorava in attività che erano state forzate a chiudere, sia a cittadini che non potevano lavorare a causa della “mancanza” di lavoro momentanea dovuta alla pandemia, quindi non necessariamente a persone licenziate, ma bensì anche a persone messe “in pausa” fino alla riapertura dell’attività lavorativa. Sono stati stanziati fondi a 10 milioni di persone, sia lavoratori full time che part time, sia su contratti fissi che su contratti a ore, e alla fine di Ottobre ancora 2 milioni di lavoratori stavano ricevendo questi contributi. Sicuramente ricevere un supporto tale rende i cittadini più sereni, meno adirati contro il sistema, e in generale più proni a sottostare alle regole imposte per il bene del Paese".