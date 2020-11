Fondazione CRC sostiene e supporta la Provincia nel percorso di candidatura al recovery Fund

La Fondazione CRC, a seguito del comunicato stampa diffuso dalla Provincia di Cuneo e ripreso da numerose testate giornalistiche, conferma il supporto e la collaborazione, a fianco degli enti del territorio, per proseguire nei prossimi mesi il lavoro corale della Cabina di Regia e per dare gambe alle progettualità che saranno finanziate dal Recovery Fund.

“A partire da inizio 2020, grazie alla collaborazione con la Provincia di Cuneo e al lavoro portato avanti dal nostro Centro Studi e Innovazione, in costante dialogo con gli enti del territorio, abbiamo costruito una progettualità unica e davvero di grande valore per guardare al futuro post pandemia” dichiara il presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta. “Voglio ringraziare in particolare il presidente della Provincia, e sindaco di Cuneo, Federico Borgna, che nella sua dichiarazione ha sottolineato il ruolo della Fondazione in questo percorso. La sintonia venutasi a creare nei mesi di lavoro insieme conferma l’importanza della collaborazione tra le istituzioni del nostro territorio, su una partita centrale come questa”.

Si riporta qui di seguito, per completezza di informazione, la dichiarazione di Federico Borgna, contenuta nel comunicato diffuso ieri dalla Provincia di Cuneo: “Con questa grande operazione che guarda al futuro la provincia di Cuneo dimostra una comunità di intenti e una collaborazione tra istituzioni senza eguali al momento in Italia. Il lavoro fatto ci pone nelle condizioni di competere in modo efficace sui fondi europei, sia quelli strutturali, sia quelli del Recovery Fund. Con un’attenzione particolare all’impatto sociale e di genere nella strategia complessiva e nei progetti presentati. Un ringraziamento a tutte le istituzioni che hanno collaborato nella cabina di regia, in particolare alla Fondazione CRC che, come sempre, si è resa disponibile a sostenere e promuovere, insieme all’ente Provincia, questo percorso strategico”.