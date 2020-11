A Fossano archiviato il primo giorno di lockdown, il sindaco: ”Rispettiamo le regole per poter passare un Natale sereno”

Primo giorno di lockdown anche a Fossano, la città attualmente conta oltre 230 positivi e 200 persone in isolamento fiduciario.



“Mi auguro che questo lockdown - commenta Dario Tallone - serva almeno per rimettere in pista tutti quanti entro il mese di dicembre”. Il primo cittadino chiede a tutti i suoi concittadini di attenersi quanto più possibile alle regole.

La Giunta ha approvato un importante sostegno: circa 95mila euro che verranno erogati a tutte le associazioni sportive del territorio fossanese. Approvato inoltre dalla giunta comunale un nuovo regolamento di Polizia locale che dovrà essere approvato in consiglio comunale.



Tallone ha invitato la popolazione, soprattutto i più giovani, a rispettare le regole del lockdown.



“Da parte mia lo trovo un lockdown scellerato - esprime il primo cittadino - o lo si faceva generalizzato su tutti oppure si facevano rispettare le regole che c’erano già”



Il sindaco della città degli Acaja è convinto che se tutti rispetteranno le regole, per il mese di dicembre, saremo liberi di girare per la città.