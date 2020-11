Partito il master "Manufacturing 4.0" al Politecnico di Mondovì. Il sindaco Adriano: "Segnale importante per la città"

E' stato inaugurato nella mattinata di venerdì 6 novembre, il nuovo master di secondo livello “Manufacturing 4.0”, nato dalla collaborazione tra il Politecnico di Torino, sede di Mondovì, Confindustria Cuneo, numerose aziende associate e la Regione Piemonte.

Una grande opportunità per gli studenti, per il territorio e per la città di Mondovì. In relazione a questo nuovo corso nato nella sede monregalese del Politecnico, il sindaco di Mondovì Paolo Adriano, ha dichiarato: "Si tratta di una notizia che fa molto piacere e ci inorgoglisce: un passo avanti, frutto dell'impegno che, insieme, dedichiamo al tema e che dimostra come Mondovì voglia riappropriarsi a pieno titolo del ruolo di città universitaria, un ruolo che, purtroppo, per alcuni anni è apparso appannato. Un sentito ringraziamento va dunque a Politecnico e Confindustria, nonché alla Regione, che hanno deciso di appoggiare in modo così significativo questa iniziativa a Mondovì".