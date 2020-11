Per il comprensivo di Dronero tante attività possibili grazie al contributo del Bacino imbrifero del Maira

Ogni anno il BIM (bacino imbrifero del Maira) destina fondi per favorire il progresso economico e sociale dei comuni della Valle ed eroga contributi a istituzioni e associazioni operanti sul territorio.

Anche l’IC G. Giolitti beneficia di tali contributi che gli permettono di programmare attività ed acquisti per implementare l’offerta formativa.

Per l’anno scolastico 2019/20 erano stati destinati 20.000 euro. Purtroppo, a partire dal mese di febbraio, l’emergenza sanitaria ha costretto tutte le scuole ad attivare la didattica a distanza, pertanto non è stato possibile attivare alcuni percorsi ed è stata prevista una rimodulazione degli interventi programmati con i fondi stanziati.

Con i fondi messo a disposizione dal BIM sono stati acquistati, per ciascuna classe dell’Istituto, cartucce per stampanti, sussidi specifici, materiali di facile consumo da utilizzare nei laboratori, sono stati organizzati interventi di potenziamento e approfondimento rivolti agli alunni che dimostravano particolare sensibilità e capacità con la partecipazione ai giochi matematici.

Sono stati organizzati interventi rivolti agli studenti delle scuole primaria e secondaria di I grado che presentavano difficoltà di apprendimento (recupero didattico) o di inserimento nelle attività scolastiche con percorsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri neo iscritti, è stato potenziato l’insegnamento delle lingue straniere con la presenza di interventi di insegnanti madrelingua inglese per la scuola secondaria di I grado, sono stati programmati percorsi di educazione musicale, tenuti da esperti qualificati appartenenti a “La fabbrica dei suoni” per gli alunni della scuola dell’Infanzia con un contributo minimo delle famiglie.

Non essendo stato possibile organizzare concerti, attività sul territorio e la tradizionale vacanza musicale a fine agosto per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado, i fondi a disposizione sono stati utilizzati per l’acquisto di 3 clarinetti e di 1 chitarra classica da assegnare, in comodato d’uso, agli alunni; il corso di nuoto programmato per tutta la scuola primaria è stato realizzato soltanto per alcuni classi e i soldi rimanenti sono stati spesi a marzo per l’acquisto di 15 tablet e di 5 notebook distribuiti in comodato d’uso agli alunni che non disponevano di devices.

Grazie al contributo del BIM e della CRC è stato inoltre possibile realizzare il laboratorio informatico open source con 18 postazioni per la scuola secondaria di DRONERO la cui messa in rete dei pc è risultata a costo zero grazie alla collaborazione dell’ufficio tecnico dell’ IIS Denina- Pellico- Rivoira di Saluzzo e del Politecnico di Torino.

I fondi destinati invece all’ampliamento del laboratorio di piazza Marconi sono stati utilizzati a marzo, nell’emergenza dell’attivazione delle lezioni a distanza, per l’acquisto di 8 notebook che sono stati messi a disposizione degli alunni. L’Istituto Comprensivo confida in un contributo per il presente anno scolastico, anche se, con il perdurare dello stato di emergenza, non sarà possibile attivare tutti i percorsi e organizzare tutte le attività offerte in passato.