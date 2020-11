Voragini e grandi massi: in Valle Gesso la devastazione dei sentieri per i rifugi Soria Ellena e Pagarì (VIDEO)

La tempesta Alex abbattutasi un mese fa sulle Terre Alte ha causato gravissimi danni a strade e sentieri verso i rifugi. Siamo andati sul posto, in alta quota, per documentare la realtà del disastro: al momento il rifugio Ellena-Soria si trova senza energia elettrica e con probabili danni rilevanti ai servizi tecnologici. Grandi pietre, smottamenti e voragini sono presenti lungo il sentiero in direzione del presidio alpino.

La parte iniziale del sentiero verso il Pagari presenta meno danni importanti rispetto al Soria, ma sono ingenti dopo il Pra' del Rasur.

Il gestore del Soria, Mary Bacani, insieme al suo collaboratore Gian Michele Régis, chiedono un serio aiuto: se non si interviene prima della prossima nevicata, il rischio è di compromettere anche la stagione 2021.