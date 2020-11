A Dronero la Croce Rossa avverte: "Non veniamo da voi e non facciamo tamponi in cambio di soldi"

Si fingono operatori della Croce Rossa, ti contattano telefonicamente e, in cambio di una libera offerta, ti offrono la possibilità di effettuare il tampone.

È questa l’ultima truffa scoperta ai tempi dell’emergenza Covid-19. Giunge dal Comitato Locale della Croce Rossa di Dronero questa importante segnalazione, invitando tutti cittadini alla massima attenzione. Ad essere nel mirino, come quasi sempre accade, sono per lo più le persone anziane.

Dal comunicato pubblicato sulla pagina facebook: “Croce Rossa Italiana non effettua tamponi e non ti contatta per telefono per proporti attività di alcun tipo, tanto più dietro pagamento di corrispettivo o comunque offerta”.