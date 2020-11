Busca, si è spento a soli 43 anni Christian Gallo, autotrasportatore e papà di due bambini

Un malore lo scorso 28 ottobre, mentre si trovava alla guida del camion, nei pressi della sede della Croce Rossa di Busca. Il trasporto in ospedale a Cuneo e ieri pomeriggio il decesso.

Se ne è andato a soli 43 anni Christian Gallo, autotrasportatore dipendente del Consorzio Agrario di Busca, marito di Romina e papà di Martina e Leonardo.

In paese era conosciuto e benvoluto da tutti. Aveva gestito un distributore di benzina con autolavaggio a Borgo Gesso, era appassionato di motori e, da 10 anni, lavorava per il Consorzio Agrario. E' sconvolto il suo titolare, Livio Costamagna, così come i suoi colleghi.

Questo il ricordo che hanno voluto condividere: "Il primo ottobre 2020 Christian ha festeggiato con noi i suoi 10 anni di lavoro al Consorzio Agrario di Busca. Abbiamo fatto festa quel giorno, Christian amava il suo lavoro di autista e lo faceva con passione, dedizione ed allegria. Aveva sempre una parola per tutti, gentile, paziente e affabile con chiunque. Sapeva alleggerire le nostre giornate con le sue battute e con il suo sorriso, che non è mai mancato in questi 10 anni. Una bella persona che lascia un vuoto incolmabile per noi e per tutti i nostri clienti. Siamo vicini alla famiglia in questo immenso dolore".

Anche il sindaco Marco Gallo ha voluto esprimere il cordoglio, suo e di tutta la comunità buschese. "La scomparsa di Christian ha scosso profondamente tutta la città. Era un ragazzo molto conosciuto, sempre allegro e disponibile. In questo momento di grande dolore ci stringiamo alla famiglia".

Non è ancora stata decisa la data delle esequie.