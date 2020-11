E' morto a 85 anni Onelio Selva, custode e anima di Argentera

E' morto ieri sera, portato via da un tumore, Onelio Selva, per tutti Vigiu. 85 anni, originario del Veneto, era un "argentinel" di adozione. Lassù, nell'ultimo paese della Valle Stura, al confine con la Francia, era arrivato con la famiglia negli anni '70. Vedovo da qualche anno, in passato aveva perso una figlia. Un'altra figlia vive invece ad Asti.

Muratore di professione, era l'unico residente di Argentera a viverci per tutto l'anno. Faceva tutto, aveva le chiavi di ogni casa, si occupava dell'apertura della chiesa, della manutenzione del cimitero con i fratelli Bianco. Non c'era angolo del paese che lui non conoscesse e di cui non si occupasse. Quando d'estate c'erano i gruppi parrocchiali, lui era disponibile per qualsiasi richiesta o supporto.

"Per me era uno zio amatissimo", lo ricorda Arnaldo Giavelli, che gli era affezionatissimo. Era il custode del paese, amato e stimato.

Il sindaco Monica Ciaburro: "Se ne va un altro presidio importante, una delle memorie storiche del paese. E' un momento di dolore per tutta la comunità. La scorsa settimana si è spenta Valentina Cressi, vedova Fossati. In pochi giorni abbiamo perso due punti di riferimento importanti".

Il funerale sarà celebrato il prossimo 9 novembre nella chiesa del paese, alle 14.30.