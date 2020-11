Incidente sull'A10, un politrauma la causa del decesso di Davide Cagnazzo

Sarebbe deceduto a causa di un politrauma Davide Cagnazzo, 32enne originario di Mondovì, vittima dell'incidente avvenuto lo scorso 5 novembre sull'autostrada A10 al chilometro 80+500, tra Albenga e Borghetto, in direzione Savona.

Questo l'esito dell'autopsia effettuato dal medico legale Marco Canepa sul corpo del giovane che aveva fratture in diverse parti del corpo.

Cagnazzo a bordo della sua moto si è scontrato contro un'auto ed immediato era stato l'intervento della Croce Bianca di Albenga e dell'automedica del 118. Vani i tentativi di rianimazione del ragazzo. Praticamente illesa la 50enne alla guida dell'automobile.

Sul luogo dell'incidente erano giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale.

Il pm Elisa Milocco ha dato il nulla osta per il funerale. Prosegue l'attività di indagine per chiarire la cause dell'incidente.