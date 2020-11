L'appello della polizia locale di Mondovì: "Una donna è stata investita sul ciglio della strada. Cerchiamo testimoni"

"Martedì 27 ottobre, verso le ore 18.25, in via della Succursale a Mondovì, è stata investita una persona che camminava sul ciglio strada.

L’investimento è avvenuto da parte di un veicolo che, dopo l’impatto, si allontanava senza che il conducente prestasse soccorso alla persona ferita. La signora ha riportato lesioni ed è stata trasportata all’ospedale di Mondovì con l’autoambulanza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale.

La dinamica è attualmente al vaglio del personale del Comando di via Einaudi dove si stanno svolgendo le indagini e si stanno visionando tutti i filmati delle videocamere del sistema di videosorveglianza cittadino, presenti nei pressi del luogo del sinistro, per arrivare all’identificazione del veicolo datosi alla fuga. Veicolo già in parte descritto dalla persona investita.