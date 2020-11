Avrebbe favorito l’illecita permanenza di immigrati: uomo di origini marocchine a processo a Cuneo

“Mi ha proposto di aprire una partita IVA dicendomi che per le pratiche poteva presentarmi un commercialista di Cuneo che costava meno, Danilo Bruno. Dovevo versare 250euro”: queste le parole di uno dei 9 testimoni sentiti in aula in relazione al processo a carico di Z.S, 51enne di origini marocchine.

L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe favorito la permanenza nel territorio nazionale di circa 20 cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno scaduto o prossimo alla scadenza. Il procedimento era nato nel 2014 in concorso tra l’imputato odierno e il commercialista cuneese Danilo Bruno che, nel 2016 aveva patteggiato la pena a tre anni di carcere.

I testimoni presenti ed interrogati dal p.m. Alberto Braghin, titolare delle indagini, avrebbero reso testimonianze concordi sul modus operandi di Z.S. che, si sarebbe occupato di procacciare clientela per conto di Bruno. L’uomo, a detta dei testi, avrebbe avuto un’agenzia a Fossano e qui, accogliendo gli extracomunitari, avrebbe proposto loro l’apertura di partite I.V.A. indirizzandoli al “socio” con un compenso tra i 30 e i 50 euro. Successivamente, la palla sarebbe passata nelle mani del contabile che, dietro una parcella ricompresa fra i 100 e 250euro, avrebbe fatto pervenire la documentazione necessaria all’Ufficio Immigrazione della Questura. In questo modo i richiedenti, la cui maggior parte lavorava in nero o in modo saltuario, avrebbero ottenuto un rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

“Sono in Italia dal 1990, e sono stato clandestino per cinque anni. Poi, non ricordo in quale anno, mi sono rivolto al commercialista Bruno tramite Z.S.” queste le parole di un testimone.

L’udienza è stata rinviata all’8 febbraio 2021 per l’esame dell’imputato