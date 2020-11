A Savigliano Cascina 420, nata dalla voglia di fondere underground e tradizione

Cascina 420 nasce nel 2019 dalla voglia di fondere underground e tradizione:

tornare a coltivare e raccogliere in campagna, a rispettare i ritmi, ci ha permesso di dare vita a una linea di prodotti che vanta una selezione tra le migliori infiorescenze indoor, outdoor e greenhouse sul mercato.

Da anni ci dedichiamo con passione a un'approfondita ricerca sul prodotto.

Una pianta da collezionista a collezionista, sia in campo CBD che in nuovi strain a livello nazionale e internazionale. Collaboriamo con varie aziende del torinese e non e da settembre è nata la nostra nuova piattaforma online di e commerce www.cascina420.it.

La nostra azienda ha sede a Savigliano in Piazza Schiaparelli 23 presso il negozio "Villaggio Della Foglia", in prossima apertura al pubblico, al momento potete trovare in funzione un distributore automatico attivo 7/7 24/24.

Siamo nel settore da quasi 2 anni con un delivery a domicilio nella città di Torino, effettuato in bicicletta.

Da settembre abbiamo deciso di tornare in provincia di Cuneo, dove tutto è iniziato, e di aprire un delivery anche qui. Come sempre ci impegniamo a consegnare a domicilio tutte le vostre richieste nella massima privacy e velocità, anche in questo periodo di coprifuoco, con un delivery che passa per Cuneo, Savigliano, Fossano, Saluzzo, Bra, Carmagnola e tutte le zone limitrofe.

Siamo attivi 7 su 7 e le consegne partono dalle 18.00 fino alle 23 e in un massimo di 1 ora siamo da te.

Garantiamo il miglior rapporto qualita prezzo, abbiamo una lista prodotti molto varia che va : dalle infiorescenze coltivate in greenhouse a 3€ al grammo, fino alle ottime indoor da 8/9€ sl grammo.

Abbiamo anche una rete fi spedizione su tutto il territorio nazionale.

Con questa missione non semplice ci piacerebbe riportare parti di cultura e storia che nei secoli hanno circondato questa pianta, nella speranza che la nostra amata regione possa nuovamente rappresentare per essa un punto di riferimento.