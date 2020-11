Anche Fiorito tra i negozi aperti in “zona rossa”

Con l’entrata in vigore dell’ultimo dpcm, grande attenzione è stata posta a quali attività possano rimanere aperte al pubblico, anche alla luce dell’attribuzione del Piemonte alla “zona rossa” che prevede le norme più severe: esaminando i dettagli del testo emanato, tuttavia, la vendita al dettaglio di fiori e piante rientra tra le attività consentite.

Fiorito rimane quindi aperto nel sul punto vendita in Corso Garibaldi 7 a Cuneo e attivo con tutti i servizi che offre alla clientela, come la consegna a domicilio in Cuneo e dintorni e l’e-commerce (www.fioritoshop.it) per ordinare direttamente da casa.

“La notizia che la nostra categoria sia stata menzionata tra quelle consentite ci ha risollevati.” afferma la titolare Gabriella Demaria.

“Regalare fiori è anche un modo di manifestare vicinanza quando non è possibile farlo altrimenti, come abbiamo visto durante il primo lockdown. L’auspicio comunque è che questa situazione di grave condizione che colpisce il Piemonte si attenui il prima possibile, nell’interesse della salute pubblica e dell’economia.”

Il negozio in Corso Garibaldi 7 a Cuneo mantiene quindi il suo orario regolare, che prevede l’apertura 7 giorni su 7 (da lunedì a sabato con orario continuato 8:30-20, domenica 9:30-13).

È possibile ordinare una consegna a domicilio anche solo telefonando (0171-66650, numero attivo anche su Whatsapp) o ordinando su internet (www.fioritoshop.it) pagando con Satispay, carte di credito o PayPal. Se si sceglie di pagare al ricevimento lo si può fare anche con contanti o bancomat in aggiunta alle modalità già indicate.

Fiorito – Corso Garibaldi, 7 – Cuneo

Tel. 0171/66650 (attivo anche su Whatsapp)

Email: cuneo@fiorito.net

E-commerce www.fioritoshop.it

Facebook www.facebook.com/fioritocuneo

Instagram www.instagram.com/fioritocuneo