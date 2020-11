All'ospedale di Savigliano, le "tende" dell'Esercito pronte ad accogliere 17 pazienti del Pronto Soccorso (FOTO)

Le strutture modulari allestite a lato del Pronto Soccorso di Savigliano, sono pronte per ospitare fino a 16/17 pazienti in arrivo dal Dea. Inizialmente ne erano previsti 22: "Abbiamo dovuto ridurre il numero dei posti letto per fare spazio alla strumentazione e inoltre così garantiamo la distanza di sicurezza di 1 metro" spiega Cinzia Pasquini, coordinatore infermieristico di Medicina di Urgenza.

In questo modo, l'Asl cercherà di alleggerire il carico sul Pronto Soccorso. Le due "tende" allestite dall'Esercito Italiano nelle settimane scorse ospiteranno a partire da lunedì 9 novembre i casi sospetti Covid "a basso rischio" in attesa di tampone e i pazienti positivi "a bassa intensità di cure". Le operazioni sono terminate proprio oggi. Le strutture, riscaldate, dotate di 17 posti letto con tutte le strumentazioni necessarie, sono affiancate da una tenda montata dalla Protezione Civile che sarà utilizzata per la vestizione del personale e come magazzino.

"Pazienti che non necessitano di ventilazione, però devono fare uno screening iniziale per determinare se hanno contratto il Covid. Ci siamo attrezzati - aveva spiegato il Direttore Medicina di Urgenza di Savigliano Massimiliano Pinelli - ed è una cosa in divenire per dare a tutti i cittadini, non solo quelli colpiti dal Covid, come pazienti oncologici, tutte le risposte ottimali e nel miglior tempo possibile”.

Questa mattina il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio ha aggiornato il numero di casi positivi tra i cittadini saviglianesi: siamo a quota 325, nove sono ospedalizzati di cui due sono in terapia intensiva. Purtroppo, i decessi sono stati otto, ma tornano a salire anche i guariti, 53 in tutto dall'inizio della seconda ondata.