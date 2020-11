Un sobrio “4 novembre” celebrato a Venasca

Mercoledì scorso l’amministrazione Comunale di Venasca ha voluto commemorare, pur in forma ridotta la ricorrenza del 4 Novembre.

Alle 20, prima della Santa Messa officiata dal parroco don Silvio Peirano in ricordo dei caduti di tutte le guerre, sotto l’ala di Piazza Caduti, è stato reso omaggio alle lapidi dei caduti dei due conflitti mondiali con la deposizione della corona di alloro, alla presenza del sindaco, del vicesindaco e di alcuni rappresentanti degli Alpini e del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Venasca.

Quest’anno tutto si è svolto in maniera molto sobria come peraltro anche richiesto dalla Prefettura senza, ovviamente, alcun tipo di discorso.

“Purtroppo quest’anno non si è potuto dare il consueto e giusto rilievo a questa giornata – ha dichiarato il sindaco Silvano Dovetta - ma ognuno di noi porta nel cuore ora più che mai gli ideali di democrazia, pace e uguaglianza. E soprattutto ciascuno di noi in questo 2020 ha capito l’enorme valore rappresentato dalla libertà che come tutti i valori importanti della vita si apprezzano solo quando si perdono”.