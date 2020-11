Verzuolo: avrebbe ceduto ripetutamente del crack in prossimitá di un night club, ventitreenne senegalese a processo

In fase di indagini preliminari, sono state sentiti alcuni testimoni, tra cui un carabiniere del Norm di Saluzzo, il quale ha riferito che avrebbe assistito a due episodi di cessione di crack. I luoghi dove sarebbero avvenuti i fatti si sarebbero alternati fra l’abitazione di K.A.S. e le prossimità di un nightclub situato lì vicino.

I 3 clienti delle cessioni prese in esame dal tribunale di Cuneo, avvenute nel 2017, erano stati sentiti come testimoni durante l’istruttoria dibattimentale. Uno di loro ha ammesso di aver acquistato in più occasioni, con frequenza di 2 volte alla settimana, la sostanza stupefacente dal ventitreenne. Inoltre, dalle testimonianze è emerso che la cocaina sarebbe stata custodita nelle scale del condominio dove risiedeva l’imputato e poi veduta dallo stesso a 40euro al grammo.

Alla luce di ciò l’accusa ha chiesto al giudice di condannare il ragazzo ad 1anno di reclusione e al pagamento di 3000 euro di multa.

“È stato detto che l’imputato avrebbe esercitato l’attività di spaccio perché nelle vicinanze dell’abitazione. Non si ha la certezza che sia stato in effetti lui. Solo uno dei tre testi lo ha riconosciuto, gli altri non ci danno elementi concreti” queste l’arringa difensiva che ha richiesto l’assoluzione di K.A.S. per tenuitá del fatto.

L'udienza è stata rinviata al 24 novembre per la discussione.