Cuneoginnastica protagonista a Napoli con Annachiara Dotta e Lucrezia Silvestro

Napoli, Pala Vesuvio, Campionati italiani Gold di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia categoria Junior 1.

Le due giovani ginnaste cuneesi della Asd.Cuneoginnastica Annachiara Dotta e Lucrezia Silvestro brillano in terra campana, dove sono arrivate pronte e determinate a far bene dopo un lungo periodo di assenza dalle gare.

Tra le migliori ginnaste piemontesi ma anche uniche due atlete a rappresentare la provincia “Granda” le giovani junior conducono una buona gara, sono protagoniste negli attrezzi a loro più congeniali e non commettono alcun errore nè imprecisione.

Annachiara, cuneese, classe 2007 brilla in particolar modo a parallele e corpo libero facendosi notare per precisione ed eleganza, alla trave presenta invece un nuovo elemento in maniera impeccabile. Semplice ma molto preciso e corretto il suo volteggio. Le sue buone prestazioni le consentono di entrare nella finalissima di specialità e tra le migliori ginnaste d’Italia sia alla trave che alle parallele.

Lucrezia, che frequenta la terza media ha eseguito due ottimi salti al volteggio, suo cavallo di battaglia, ha poi svolto un brillante esercizio alla trave, molto complesso e ricco di consistenti difficoltà; al corpo libero invece ha presentato un nuovo elemento, il salto avanti avvitato portato a termine in un esercizio preciso e regolare. Conquista così l’ambitissima finale nel concorso generale sui quattro attrezzi con un parziale quarto posto in classifica di zona tecnica.