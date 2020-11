Lutto alla Bocciofila Auxilium Saluzzo: è scomparso l'ex presidente Guido Ghietti,

Lutto alla Bocciofila Auxilium Saluzzo: la società ed il mondo delle bocce piangono la scomparsa di Guido Ghietti, 80 anni, ed ex presidente del sodalizio saluzzese.

Ghietti è mancato venerdi 6 novembre nel pomeriggio, all’ospedale di Saluzzo, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Era nato e viveva a Saluzzo, dove era molto conosciuto ed apprezzato per i diversi incarichi all’Auxilium, da ultimo come presidente. Faceva parte anche del gruppo Ex allievi Saliesani; l’oratorio era stato un punto molto importante, come per il fratello Mario, missionario Salesiano, scomparso qualche anno fa. Successivamente, Guido, laccatore di mobili in pensione, tifoso juventino, approdava alla Bocciofila, negli anni 60, con un primo gruppo di atleti, dove poi inizierà ed essere partecipe come giocatore e poi come dirigente per la gestione di tanti eventi sportivi; fu tra i fondatori della squadra agonistica che portò in serie A; grazie alla sua competenza è stato un esempio per tutti, per coloro che lo hanno conosciuto su campo e non.

“Le bocce erano la sua grande passione – commenta l’amico Jack Bianco – giocava bene in accosto. E’ stato l’anima della società; persona disponibile ed affidabile che preferiva il dialogo allo scontro”

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 8 novembre alle ore 18,00 in Cattedrale, dove lunedi 9 novembre, alle ore 15,30 si svolgerà il funerale. Ghietti lascia la moglie Giovanna Minetti, le figlie Monica, Luisa e Cristina, i fratelli Francesco, Emma e Vittorio ed nipoti.

La neo presidente Maria Grazia Lingua insieme al direttivo, soci, amici e conoscenti porgono le più sentite condoglianze alla famiglia.