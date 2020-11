Niente Straconi in questo difficile 2020, Sergio Costamagna: "Un po' traumatico e triste ma era inevitabile, appuntamento al 14 novembre 2021!"

Niente Straconi in questo complicato 2020: dopo 31 anni consecutivi non si correrà e camminerà tutti insieme nella seconda domenica di novembre.

L'annullamento, già comunicato dagli organizzatori nel mese di maggio, si nota ancora di più negli ultimi giorni, quando la manifestazione avrebbe dovuto colorare il centro di Cuneo per la 38^edizione (la prima Straconi è datata 1979 ma nell'84 fu sospesa per qualche anno per essere poi riproposta nell'89).

Il patron dell'evento Sergio Costamagna, seppur con amarezza per il mancato svolgimento, pensa già all'anno (e alla Straconi) che verrà: "Purtroppo, come già deciso a maggio, non è stato possibile organizzare la Straconi 2020. E' un po' traumatico e triste ma era inevitabile. Impossibile pensare di stare in 20000 tutti vicini in piazza: così come tante altre manifestazioni anche per la nostra è stato necessario il rinvio. Diamo appuntamento, fin da oggi, al 14 novembre 2021, come da tradizione nella seconda domenica di novembre."