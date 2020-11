Nel Recovery Fund anche la circonvallazione di Dronero-Villar San Costanzo

E' arrivata la notizia tanto attesa: tra le 50 opere definite dalla provincia di Cuneo e finanziate con il Recovery Fund c'è anche il completamento della circonvallazione di Dronero-Villar San Costanzo.

Era il tardo pomeriggio del 24 maggio 2020 quando a Dronero: un tir attraversava il centro storico cittadino, urtò un balcone e ne provocò il crollo. Fortunatamente non ci furono persone coinvolte, solo danni all'immobile.

Moltissima la paura, ma soprattutto la consapevolezza della necessità di provvedimenti utili a fronte non soltanto dell’accaduto (episodio in realtà non isolato nel corso degli anni) ma di un traffico cittadino che quotidianamente vede coinvolto anche un numero elevato di mezzi pesanti.

Ecco il perché del mobilitarsi del dottor Fabrizio Cambursano, geologo e dal 2017 consigliere dell'Ordine dei geologi del Piemonte. L’esperto da anni promuove indagini in sito, sia in ambito geotecnico sia in quello geofisico. L’idea quindi di un sondaggio, per dare l’opportunità ai cittadini di esprimere la propria opinione in merito al completamento della circonvallazione nord di Dronero - Villar San Costanzo, con un nuovo ponte sul Maira di circa 80 metri, 1,3 chilometri di viabilità di completamento e due rotonde.

Per la divulgazione l’importante appoggio di Mauro Cannata, amministratore della pagina social “Sei di Dronero se…”, molto seguita e dove quotidianamente vengono diffusi interessanti contenuti riguardo la città.

La consultazione si era svolta tra il 27 ed il 31 maggio 2020. Con una partecipazione totale di 547 persone e l’inequivocabile risultato che aveva visto una percentuale del 97,6% a favore della circonvallazione, il dottor Cambursano aveva così presentato una lettera al primo cittadino dronerese, il sindaco Livio Acchiardi, come anche ai comuni limitrofi.

Il considerare questo sondaggio, ma soprattutto l’opportunità per Dronero in termini non soltanto di inquinamento ma per una mobilità più sicura, ha portato in questi mesi ed in particolare Livio Acchiardi ad impegnarsi sulla questione, portandola anche a conoscenza delle istituzioni regionali. Impegno premiato, per la sicurezza e il benessere di Dronero.