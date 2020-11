Canale, il sindaco denuncia il fallimento dei tracciamenti e decide il fermo delle scuole: "Casi in paese saranno almeno tre volte della ventina segnalata"

E’ l’ennesima testimonianza di come il sistema di tracciamento che doveva fare da barriera a una nuova avanzata del Covid-19 nel nostro Paese sia ormai completamente saltato quello che il sindaco di Canale Enrico Faccenda ha descritto tramite l’ultimo dei suoi periodici aggiornamenti sulla diffusione dell’infezione tra i circa 5mila abitanti del centro roerino.



Un’invettiva i cui termini il primo cittadino ha poi precisato al nostro giornale spiegando di essere arrivato alla sofferta ma obbligata decisione di fermare prima la scuola materna – già nei giorni scorsi, anche in ragione dell’alto numero di insegnanti risultate positive –, e quindi di aver anche disposto, a partire da lunedì, l’interruzione delle lezioni in presenza alle scuole elementari.



"La piattaforma regionale indica una ventina di casi nel nostro comune, sfortunatamente sono molti di più – aveva spiegato stamattina il primo cittadino in un post pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Canale se" – . I ritardi delle procedure sono arrivati a superare i 15 giorni, quindi siamo a conoscenza di numerosissimi tamponi rapidi effettuati con esito positivo non ancora caricati. (…) nel mio caso, dopo 11 giorni di malattia, ho ricevuto la telefonata dall'Asl per sapere con chi avevo avuto contatti! Ripeto, dopo ben 11 giorni!! Questo per spiegarvi che purtroppo le procedure studiate hanno senso con tempi di reazione di 2/3 giorni e quindi nella realtà dei fatti non solo non funzionano ma sono dannose".



Nel suo intervento un discorso a sé il sindaco lo riservava alle scuole: "Molti dei risultati positivi possono essere ricondotti all'ambiente scolastico. Ad oggi circa 15 malati riguardano insegnanti, bidelli, assistenti all'autonomia. In più ci sono 4/5 persone in attesa di esiti o comunque in osservazione. A quesi vanno aggiunti i bambini positivi che a loro volta hanno portato l’infezione a casa contagiando i genitori. Nelle settimane passate abbiamo avuto l'assurda situazione di bambini che, in attesa del tampone, hanno frequentato la scuola e la mensa, per poi essere dichiarati positivi dopo parecchi giorni: risultato maestre malate, diffusione della malattia, sezioni chiuse con 10 giorni di ritardo".



Il primo cittadino si è quindi visto costretto a decisioni drastiche: "Ho segnalato duramente questa situazione chiedendo alla Regione, al prefetto, all'Asl, al Provveditorato agli Studi, di poter chiudere con procedure snelle e veloci le singole sezioni. Al momento non ho ricevuto nessun tipo di risposta. L'unica soluzione mi è sembrata la chiusura per sanificare tutta la scuola in attesa che altri organismi si rendano conto della gravità della situazione".



Quindi il tema di quelle che possono essere le responsabilità di una simile situazione: "Sono molto deluso dall'atteggiamento di dirigenti e funzionari, preoccupati non della reale situazione, ma ossessionati dalle procedure, studiate da loro, che non solo non funzionano, ma aggravano la situazione. Queste persone hanno la responsabilità della diffusione della malattia perché non fanno nessuno sforzo per dare risposte rapide e concrete. Nessuno vuole assumersi la responsabilità di decisioni di buon senso (…)".



Sentito telefonicamente, Faccenda ci spiega ancora che, "secondo quanto mi risulta, i positivi in paese rischiano di essere almeno tre volte di quelli al momento segnalati dalle autorità sanitarie", mentre "una parte rilevante dei test effettuati privatamente in paese negli ultimi giorni risultano positivi".



In questo quadro le scuole sarebbero divenute uno dei veicoli dell’infezione, spesso per effetto delle mancate decisione da parte degli enti preposti. Da qui la sofferta decisione di interromperne l’attività: "Nei giorni scorsi si è fermata la materna, dove mancava il personale per poter proseguire. Intanto, dopo aver allertato col massimo anticipo possibile la dirigenza scolastica affinché si attivasse in tempi rapidi con la didattica a distanza ho disposto che si interrompessero le lezioni delle elementari. Intanto attendo chiarimenti per vedere cosa succederà alla fine della settimana".



"Abbiamo protocolli che non funzionano – conclude Faccenda – e funzionari che in questa fase di emergenza si preoccupano solamente di rispettarne la lettera, mentre qui serve prendere decisioni e mettere in campo il buon senso, perché altrimenti la prospettiva è quella di ammalarci tutti".