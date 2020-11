Cuneo, primo weekend "rosso": sabato centro semisederto, domenica in tanti a passeggio approfittano della bella giornata (FOTO)

Tra chi ha paura del virus e non esce assolutamente di casa e chi va a prendere una boccata d'aria portando a spasso il cane, facendo qualche acquisto (tra quelli consentiti), consumando caffè e brioche, oppure due passi o attività motoria: si presenta così la città di Cuneo nel primo weekend di "zona rossa".

Rispetto alla giornata di sabato con poche persone a passeggio orientate perlopiù alla ricerca di beni necessari (alimentari e farmaci) presso i negozi ancora aperti, domenica 8 novembre - complice forse una bella giornata di sole e temperature dolci - già da questa mattina c'è chi rigorosamente con mascherina, ha scelto il passeggio in centro città o sul viale Angeli.

Quest'ultimo meta da sempre insieme al parco Fluviale per gli amanti dello sport è stata la meta preferita dai cuneesi che in base alle restrizioni non possono uscire dal territorio comunale. L'attività sportiva, lo ricordiamo, è consentita nei pressi della propria abitazione come imposto dall'ultimo Dpcm del 3 novembre.