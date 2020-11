Danni da fauna selvatica, Graglia (FI): "C'è l'impegno della Regione Piemonte a mantenere i livelli di finanziamento dell'anno scorso"

“Non posso che essere soddisfatto dell’impegno assunto dalla Regione Piemonte a impegnare anche per il prossimo anno una somma analoga per venire incontro ai ristori dei danni arrecati dai sempre più presenti branchi di lupi che scendono a volte anche dalla montagna anche in pianura. La Giunta di centrodestra di Alberto Cirio, anche grazie alle mie continue sollecitazioni, aveva impegnato 200mila euro. L’erogazione allo stato attuale è di 186mila euro, in linea con il mese in cui ci troviamo. Il fatto di impegnare anche per l’anno prossimo una cifra analoga, nonostante il periodo di emergenza non solo sanitaria ma anche finanziaria dell’Ente dimostra la sensibilità della Regione nel non lasciare soli gli agricoltori e i cittadini piemontesi. C’è anche una ulteriore notizia positiva: l’assessore mi ha garantito che verrà adottata una procedura più snella in modo da ridurre i tempi di erogazione dei risarcimenti”.



Ad affermarlo in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, consigliere regionale per Forza Italia che da sempre si batte per il pieno ristoro da parte degli Enti competenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica.