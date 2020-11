Il sindaco di Bene Vagienna commemora le Forze Armate in “sordina” per evitare assembramenti

Il sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio, commemora la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate depositando una corona di alloro al cippo dei caduti.



“In questo periodo così particolare per il nostro paese - commenta il primo cittadino - voglio ringraziare i Carabinieri, la Polizia Locale dell’unione del fossanese, i medici di base e tutte le persone impegnate a vario titolo, per combattere questa guerra nascosta contro la pandemia”



“Nel giorno dell’Unità Nazionale, tutto il popolo italiano si stringe con riconoscenza attorno alle Forze Armate. In questo momento siamo tornati in guerra, contro un nemico invisibile, effimero che attacca tutti noi all’interno delle nostre case. Questo non ci scoraggia a continuare la nostra battaglia e ne usciremo più forti di prima. Viva l’Italia unita, viva la Repubblica, viva la Pace” conclude il primo cittadino.